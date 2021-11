CS Medgidia repetă cu o nou promovată „partitura” pentru cupele europene

Echipa feminină de volei CS Medgidia susţine repetiţia generală înainte de debutul în cupele europene. Sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, formaţia antrenată de Florin Voinea şi Radu Began va da piept cu nou-promovata CS Dacia Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a şasea a Diviziei A1.Deşi are o experienţă minimă la nivelul primului eşalon, formaţia din Mioveni a surprins plăcut în actuala stagiune: are trei victorii şi două înfrângeri acumulate şi a reuşit să smulgă un set în meciul cu Volei Alba Blaj, campioana României.Voleibalistele constănţene pornesc favorite, sunt concentrate pentru a etala un joc bun şi anunţă că vor trata jocul cu maximă seriozitate.„Nu-mi place să subestimez echipele cu care vom juca, orice echipă poate furniza surprize. Este un meci mai uşor decât cel cu Lugoj (n.r. - câştigat cu 3-1, runda precedentă), însă nu este cel mai uşor meci”, a declarat Alexandra Trică.„Urmează un meci împotriva unei echipe nou-promovate, Dacia Mioveni, una cu pretenţii foarte mari, care are în lot multe jucătoare străine. Cred eu că trebuie doar să ne respectăm statutul de favorit în acest meci şi să ne menţinem un nivel de joc la fel de ridicat pentru ca să putem să avem pretenții la cele trei puncte”, a precizat, la rândul său, antrenorul principal Florin Voinea.Federaţia Română de Volei a delegat la partida de la Medgidia brigada Cristian Cristea (Bucureşti) / Lucian Năstase (Galaţi).Celelalte întâlniri ale rundei vor avea loc, tot sâmbătă, 13 noiembrie, după următorul program: CSM Lugoj - CS Ştiinţa Bacău, SCM U Craiova - CS Rapid Bucureşti, CSM Volei Alba Blaj - CSO Voluntari, ACS Volei Cristina Pîrv Turda - CS U NTT Data Cluj.Pe voleibalistele de la CS Medgidia, le aşteaptă o perioadă „de foc”, astfel că au nevoie de rezultate pozitive. În doar câteva zile, ele vor susţine două meciuri consecutive în Croaţia, pe 17 şi 18 noiembrie, cu echipa OK Kastela, în CEV Volleyball Challenge Cup, iar la întoarcere, o deplasare la Cluj, pentru meciul cu CS U NTT Data Cluj.XXXÎn cadrul Adunării Generale a Federaţiei Române de Volei, desfăşurată vineri, 12 noiembrie, la Bucureşti, a fost votat un nou sistem competiţional în Diviziile A1 masculină şi feminină. Acesta va fi aplicat din campionatul 2022/2023 şi prevede ca, după terminarea sezonului regulat, care se va disputa în sistemul clasic, tur-retur, echipele să fie împărţite în două grupe valorice: cea a locurilor 1-8 şi cea a locurilor 9-12. În acestea se va juca în sistem play-off (locul 1 cu locul 8, 2 cu 7 etc). Urmează să se decidă de către comisiile federaţiei care confruntări din cea de-a doua fază se vor disputa după sistemul „cel mai bun din trei meciuri” şi care după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia