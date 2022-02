CS Medgidia părăseşte cu fruntea sus cupele europene. De acum, tunurile pe campionat!

Aventura europeană a echipei feminine de volei CS Medgidia s-a încheiat în Serbia. Chiar dacă a părăsit (cu fruntea sus) CEV Challenge Cup, formaţia constănţeană îşi poate trece în palmares calificarea în sferturi de finală, după un parcurs frumos, presărat cu victorii şi puncte importante.CS Medgidia nu a produs surpriza în returul cu Tent Obrenovac, din manşa a doua a sferturilor de finală ale CEV Challenge Cup. După 1-3 în tur, pe teren propriu, echipa antrenată de Florin Voinea şi Radu Began a fost învinsă, cu scorul de 0-3 (16-25, 23-25, 21-25), şi în returul din Serbia, astfel că drumul constănţencelor în această competiţie europeană se opreşte aici.„A fost un meci cu miză grea! Tent este o echipă puternică, una care a reuşit să producă un volei de nivel ridicat. Medgidia a fost ultima echipă românească rămasă în CEV Challenge Cup.Acum, ne îndreptăm toată atenţia către campionatul intern, unde ne dorim o clasare care să ne menţină pe un loc de cupă europeană”, a declarat, la finalul partidei, Nicoleta Gonţea, manager al secţiei de volei CS Medgidia.Pentru formaţia constănţeană, urmează o partidă cu grad scăzut de dificultate, cu ACS Volei Cristina Pîrv Turda, programată sâmbătă, 5 februarie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, în cadrul etapei a 15-a a Diviziei A1.XXXLa rândul lor, voleibalistele-cadete de la CS Medgidia vor susţine, duminică, 6 februarie, de la ora 12.30, un nou test în Campionatul Naţional, în compania celor de la CS Năvodari.În etapa trecută, fetele antrenate de Elena Nanu s-au impus, cu scorul de 3-2, în faţa echipei CSS 1 Constanţa, în timp ce CS Năvodari a fost învinsă, acasă, de campioana en-titre CSS Galaţi, scor 0-3.XXXMembrii aleşi ai Consiliului Director al Federaţiei Române de Volei s-au reunit într-o nouă şedinţă informală, în cadrul căreia preşedintele federaţiei, Adin Cojocaru, a prezentat un rezumat al participării la Adunarea Generală a Asociaţiei Balcanice de Volei, care a avut loc, luna trecută, la Skopje (Macedonia de Nord).Ulterior, membrii Consiliului Director au decis ca, în condiţiile actuale ale pandemiei, dar şi pentru a respecta spiritul sportului, meciurile din campionatele naţionale să fie amânate în cazul în care o echipă are peste cinci sportivi sau ambii ridicători depistaţi pozitiv la testul pentru Covid-19.Totodată, au fost aprobate afilierile cluburilor LPS Satu Mare şi CS ADEP Satu Mare şi au fost prezentate rezultatele loturilor naţionale Under 17 (feminin) şi Under 18 (masculin) în faza balcanică a calificărilor Campionatului European.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia