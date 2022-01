CS Medgidia debutează în returul de campionat cu o deplasare în Cetatea Băniei

După o pregătire corespunzătoare în primele zile ale anului, pentru voleibalistele de la CS Medgidia a sosit vremea celui dintâi meci oficial pe 2022. Jucătoarele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began deschid returul de campionat cu o deplasare la Craiova.Vineri, 14 ianuarie, voleibalistele de la CS Medgidia încep returul Diviziei A1 cu un meci programat în deplasare. De la ora 18.00, constănţencele evoluează pe terenul echipei SCM U Craiova.În tur, CS Medgidia a obţinut un rezultat pozitiv în compania oltencelor şi speră să-l repete şi de data aceasta, pentru a deschide noul an voleibalistic cu dreptul.Pentru voleibalistele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began, vor fi multe teste grele în acest retur. Însă cu siguranţă nu va fi o mare problemă pentru Medgidia, care a arătat extrem de bine departe de casă, în prima jumătate a sezonului, reuşind o performanţă remarcabilă şi unică: a fost singura echipă din România neînvinsă în deplasare în turul de campionat. Formaţia de pe malul Canalului s-a impus în toate meciurile, la această performanţă adăugându-se şi parcursul fără înfrângere în cupele europene.Cu Ioana Baciu pe primul loc în clasamentul jucătoarelor cu cea mai bună medie de puncte reuşite într-un set şi în Top 3 al celor mai bune marcatoare ale campionatului, alături de Mihaela Jeremic, în Top 5 al jucătoarelor cu cea mai bună recepţie, returul campionatului se anunţă a fi unul la fel de interesant şi spectaculos.CS Medgidia debutează în noul an de pe locul patru, cu opt victorii în 11 meciuri disputate până în acest moment.Echipa constănţeană va lupta şi în 2022 pe trei fronturi: campionat, Cupa României şi Challenge Cup şi trebuie să-şi dozeze energia şi optimismul pentru fiecare competiţie în parte.„2022 este un an greu, câteva echipe şi-au schimbat componenţa, încercând să-şi consolideze poziţia în clasament. Noi trebuie să fim foarte focusaţi şi să ne eficientizăm timpul la maxim. Odihna şi pregătirea serioasă în sală vor face diferenţa.Sunt mândră de echipă, suntem în primele opt echipe în CEV Challenge Cup, dar această reuşită a dus la scăderea randamentului în campionatul. Vom continua să jucam din trei în trei zile, vom avea deplasări lungi, dar vom încerca să reducem timpii morţi şi să le oferim fetelor cât mai multe ore de recuperare”, a declarat managerul secţiei de volei CS Medgidia, Nicoleta Gonţea.XXXNaţionala feminină de volei junioare U17 a României a fost învinsă, cu scorul de 0-3 (15-25, 22-25, 14-25), de reprezentativa Bulgariei, în primul meci din cadrul turneului balcanic de calificare la Campionatul European, disputat la Balikesir (Turcia).Cu 16 puncte realizate, Antonia Gheţi a fost principala marcatoare a tricolorelor.Pentru echipa României, urmează meciul împotriva naţionalei ţării gazdă, Turcia.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia