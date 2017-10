CS Farul şi CSŞ 1 Constanţa au ţinut, anul trecut, ştacheta sus în gimnastica naţională

CS Farul și CSȘ 1 Constanța au ținut, anul trecut, ștacheta sus în gimnastica națională

Constanța s-a bucurat, anul trecut, de cel mai mare număr de gimnaste participante la competițiile naționale, dar și de al doilea loc în România ca rezultate. O performanță care face cinste gimnasticii de la malul mării și care poate reconfirma județul nostru ca arie de selecție pentru loturile naționale și următorul ciclu olimpic.Ca în fiecare an, gimnastele de la CS Farul și CSS 1 au confirmat pe plan național, iar anul trecut nu s-a făcut excepție de la această regulă.„Am avut rezultate foarte bune, împreună cu Clubul Sportiv Școlar 1 și Clubul Sportiv Farul. Am fost locul 2 pe țară la rezultate, doar Deva ne-a bătut. La echipă și individual, s-au luat foarte multe medalii. Cel mai bine au progresat copiii născuți în 2001. Pe plan internațional, nu am avut rezultate pentru că nu am avut copii care să participe. Anul acesta, sperăm să avem participanți și pe plan internațional. Ei trebuie să aibă minim 14-15 ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al Asociației Județene de Gimnastică din Constanța și antrenor la CS Farul, Clemența Garabet.Ceea ce este și mai îmbucurător este faptul că numărul de sportive care optează pentru această disciplină crește în fiecare an în Constanța.„În 2013, avem campionatele naționale pentru copii (n.r. - 9 și 10 ani) din aprilie, iar în iunie, vom concura cu copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani la campionatele naționale individuale și pe echipe. Suntem în progres, avem selecții și copii. Mulți sunt foarte buni, talentați, nu ducem lipsă de sportivi, deci stăm bine la capitolul arie de selecție. Este loc de mai bine, chiar mai așteptăm să vină copii, dar suntem în progres. Am participat, anul trecut, cu cel mai mare număr de copii la toate nivelurile, la toate campionatele”, a explicat directorul executiv AJG, Clemența Garabet.Selecționarea noilor loturiLa sfârșitul acestei luni, cel târziu începutul lui februarie, se va desfășura mult așteptata selecție pentru loturile naționale, care se află în reorganizare. Astfel, constănțencele speră să prindă și ele un loc pentru a reprezenta România la competițiile mai mari.„Sperăm să avem gimnaste din Constanța selecționate în loturile naționale, lângă Larisa Iordache și Diana Bulimar. Să se întregească acel lot și să se mai facă unul la Onești, unde sperăm să plece cât mai mulți copii de la Constanța. S-a tot așteptat bugetul pentru sport, ca să vadă cum se organizează. Se vor trimite listele cu copii care vor fi verificați pentru a face parte din loturile componente de junioare. La malul mării sunt copii valoroși, merită și ei în lot pentru că, până acum, numai cei de la Deva, Steaua și Dinamo au fost selecționați. Sper să revenim și noi, Constanța, în prim planul gimnasticii românești”, ne-a mai spus Clemența Garabet.Pierderi din cauza sistemului educaționalFață de alte țări mai mari, ca SUA, unde federațiile sportive au posibilitatea de a-și alege cei mai buni reprezentanți dintr-o arie de selecție generoasă (n.r. - aproximativ 10.000), în România, la gimnastică, se aleg 5 gimnaste din 100. În plus, sistemul educațional nu este înclinat spre promovarea sportului, ci mai degrabă descurajează potențiale talente care ar ajuta țara noastră să se reconfirme ca o putere pe plan mondial în gimnastică.„Sunt și copii care renunță. Au cedat la categoriile mai grele, unde este muncă mai multă. Unele gimnaste nu au când să-și facă temele, se intersectează școala cu gimnastica, și atunci renunță. Nu mai sunt acele clase speciale, cum era înainte, în care erau favorizate și aveau program făcut în mod special pentru ele ca să putem munci mai mult cu ele. Din cauza sistemului educațional, sunt pierderi mari”, a încheiat antrenorul CS Farul, Clemența Garabet.