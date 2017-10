CS Farul şi-a etalat atuurile pentru Mondiale

Campionatele Naționale de atletism pentru seniori și tineret

CS Farul și-a etalat atuurile pentru Mondiale

Atleții constănțeni care au participat la Campionatele Naționale pentru seniori și tineret de la București au revenit acasă cu o salbă impresionantă de medalii - 28 în total -, iar Nicoleta Grasu și Cristina Bujin au obținut performanțe dătătoare de speranțe în perspectiva Mondialelor. Campionatele Naționale de atletism, desfășurate pe stadionul „Dinamo” din Capitală, i-au adus în prim-plan pe sportivii constănțeni, nelipsiți de la festivitățile de premiere. Dintre cele 28 de medalii, 17 au fost de aur (opt la seniori și nouă la tineret), opt de argint (șapte la seniori și una la tineret) și trei de bronz (două la seniori și una la tineret). Iată și rezultatele complete: seniori: locul I: Anca Heltne (CS Farul - CSM București) - aruncarea greutății, Sergiu Ursu (CS Farul - Dinamo București) - aruncarea discului, Nicoleta Grasu (Dinamo - CS Farul) - aruncarea discului, Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo) - triplusalt, Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria - CS Farul) - 100 m, 200 m, ștafeta feminină 4X100 m (Oana Ganera / Alina Duman / Corina Corolevschi / Andreea Ogrăzeanu), ștafeta masculină 4X100 m (Florinel Drăghici / Adrian Dăianu / Bogdan Țucă / Leonard Gherghiceanu); locul II: A. Dăianu (CS Farul - Dinamo) - triplusalt, Adrian Geambazu (CS Farul) - 400 m, Adelina Gavrilă (Steaua - CS Farul) - triplusalt, Adrian Vasile (CS Farul - Rapid) - săritura în lungime, B. Țucă (CS Farul) - 400 mg, Alina Militaru (CSM Piatra Neamț - CS Farul) - săritura în lungime, ștafeta masculină 4X400 m (Paraschiv Eftimie / Iulian Geambazu / F. Drăghici, B. Țucă); locul III: L. Gherghiceanu (CS Farul) - 100 m, S. Ursu - aruncarea greutății; tineret: locul I: A. Dăianu - triplusalt, I. Geambazu - 200 m, 400 m, P. Eftimie - 110 mg, C. Bujin - triplusalt, A. Ogrăzeanu - 100 m, 200 m, Cristian Vulcu (CS Farul - CSM București) - 200 m, ștafeta feminină 4X100 m (O. Ganera / A. Duman / C. Corolevschi / A. Ogrăzeanu); locul II: C. Bujin - lungime; locul III: ștafeta masculină 4X100 m (A. Ganera / Ionuț Baciu / Dragoș Sbarcea / P. Eftimie). „Sunt rezultate foarte bune, în condițiile în care, la ediția de anul acesta a Naționalelor, au venit multe dintre vedetele atletismului românesc. În plus, Nicoleta Grasu și Cristina Bujin au înregistrat performanțe foarte bune, dându-ne speranțe că, la Mondiale, vor ocupa poziții pe podium”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Dumitru Mihăilescu, de la CS Farul. Nicoleta Grasu a reușit o aruncare de 64,40 metri la disc, care i-ar asigura o medalie de argint la CM, iar Cristina Bujin a sărit 14.42 metri la triplusalt, performanță care i-ar permite să acceadă fără probleme în finală. Campionatul Mondial de atletism pentru seniori va avea loc, în perioada 15 - 23 august, la Berlin (Germania). Din delegația României vor mai face parte Anca Heltne (greutate), Ana-Maria Greceanu (marș) și Andreea Ogrăzeanu (200 m).