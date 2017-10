CS Farul şi-a desemnat performerii anului 2015

CS Farul și-a desemnat performerii anului 2015

Clubul Sportiv Farul Constanța a dat publicității clasamentul celor mai buni sportivi care au dus, anul acesta, culorile alb-albastre în vârful ierarhiilor internaționale.La categoria seniori, cei mai buni sportivi ai clubului sunt: tenis de masă: Eliza Samara și Cristina Hîrîci (antrenori, Viorel Filimon și Elena Sebe); sambo: Daniela Hondiu (Viorel Gâscă), gimnastică aerobică: Lucian Săvulescu, Lavinia Panaete, Dacian Barna, Bianca Gorgovan, Corina Constantin, An-dreea Drenea (Maria Fumea/Cristiana Spînu); karate: Andreea și Livia Cotoban, Andrei Tamaș, Andreea Constandache, Bianca Gorun (Valerian Mușat), atletism: Cristina Bujin (Bogdan Tudor), Andreea Grecu (Paul Neagu), Andreea Ogrăzeanu (Dan Vlădescu); box: Florentin Niculescu (Mihai Constantin); culturism: Răzvan Șindelaru (Cristian Mihăilescu).„Pentru mine, anul 2015 a fost excelent, primul loc în Europa și în Liga Campionilor. Eu încă mai am meciuri anul acesta. Încă nu s-a încheiat. Până la Rio, mai am un turneu de calificare, un Mondial de jucat, deci mai am multe meciuri cu miză mare la care trebuie să concurez. Până la Rio mai este mult”, a declarat Eliza Samara.La juniori și tineret, CS Farul i-a numit ca fiind cei mai buni sportivi ai anului pe: kaiacistele Daniela Varona și Andra Sîrbu (Maria și Gabriel Aftenie), halterofila Mariana Du-mitrache (Angheluș Beșlea-gă), aerobicii Daciana Enache, Andrada Zaman (Cristiana Spînu) și Lorena Jinga, Ștefan Huștea (Cristina Dulgheroiu), canotorii Gicu Sava și Ionuț Brânză (Dumitru Răducanu), pe luptătorul Răzvan Arnăut (Gheorghe Grigore), culturiștii Oana Beatrix și Leonard Manta (Cristian Mihăilescu), atleții Răzvan Grecu (CSS 1/CS Farul, Daniel Cojocaru), Ionuț Neagoe (Angela Popescu), Andreea Timofei (LPS/CS Farul, Niculina Chiricuță), Cristian Nedelcu (LPS/CS Farul, Cecilia Gevat și Alin Larion) și Cristian Constantin (LPS/CS Farul, Carmen Botea) și Eugenia Ciobanu (sambo, Viorel Gâscă).Clasamentele au fost stabilite în urma rezultatelor obținute la competițiile internaționale oficiale: Campionate Mondiale, Cupa Mondială, Campionatele Europene, Jocurile Europei și Campionatele Balcanice.