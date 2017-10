Superliga feminină de tenis de masă

CS Farul, pas important către titlul de campioană

Ieri, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, a avut loc meciul dintre CS Farul și ACS Dumbrăvița, contând pentru turul finalei Superligii feminine. Gazdele s-au impus la pas, scor general 5-1.Eliza Samara a câștigat partidele cu Mihaela Dospina (3-0) și Adina Diaconu (3-1), Olga Bliznet s-a impus în meciurile cu Andreea Zanfir (3-1) și Mihaela Despina (3-0), iar Alina Zaharia a câștigat meciul cu Andreea Zanfir (3-0) și a pierdut cu Adina Diaconu (1-3).Din lotul echipei constănțene, au mai făcut parte Cristina Hîrîci, Timeea Urszuly și Bianca Crișan. Antrenori: Viorel Filimon și Elena Sebe.Meciul din retur va avea loc pe data de 21 iunie.Astăzi, tot la LPS, la ora 11.00, se va desfășura meciul din turul finalei Superligii masculine, dintre CS Topspin 08 și CS Pristavu Câmpulung. Lotul echipei constănțene este format din Andrei Filimon, Cristian Pletea, Cristian Grigore și Rareș Sipoș.După încheierea meciului dintre CS Farul și ACS Dumbrăvița, echipa oaspete a făcut contestație cu privire la faptul că Eliza Samara nu trebuia să joace. Iată ce spune însă antrenorul Viorel Filimon: „De când a început să joace, Eliza Samara a fost legitimată la CS Farul. Acum, eu nu am înlocuit pe nimeni în lot, ci am completat echipa. Am înscris-o pe Samara după ce s-a încheiat sezonul în Turcia și nu e niciun fel de problemă. Cu toate astea, în urmă cu două săptămâni, când încă se afla în Turcia, Samara a fost sunată de către antrenoarea de la ACS Dumbrăvița și a fost amenințată că, dacă joacă pentru Constanța, vor face contestație la federația internațională și că va avea de plătit”.