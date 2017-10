CS Farul îşi face calculele pentru JO 2016. Pe cine vede Ilie Floroiu în avionul de Rio

CS Farul își face calculele pentru JO 2016. Pe cine vede Ilie Floroiu în avionul de Rio

2015 este un an preolimpic, încărcat pentru sportivii români. Este un an în care mulți își joacă ultimul as pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de anul viitor.Parcă mai ieri era ianuarie și încă mai treceam în revistă medaliile și performanțele obținute în 2014, dar iată că este trecut de jumătatea lui 2015, an preolimpic, și începem să facem bilanțul rezultatelor anului în curs, dar și calculele pentru Jocurile Olimpice.Până acum, CS Farul și-a trecut în palmares 175 de medalii naționale la toate categoriile de vârstă și 31 de medalii obținute la competiții internaționale (Balcaniadă, Europene, FOTE etc.).Ilie Floroiu, directorul executiv al CS Farul, a făcut o „radiografie” a rezultatelor obținute de sportivii constănțeni până în momentul de față și cine ar avea șanse de calificare la Jocurile Olimpice.Sezonul la atletism s-a încheiat, iar CS Farul a strâns în acest an 71 de medalii la toate categoriile de vârstă: 20 de aur, 26 de argint și 25 de bronz. Cu șanse de reușită de calificare la Jocurile Olimpice, Floroiu le vede pe atletele Cristina Bujin (triplusalt) și Andreea Grecu (ștafetă 4x400 m), care, în această săptămână, participă la Mondialele din Beijing. De asemenea, Floroiu are încredere că și Andreea Ogrăzeanu poate lua parte la JO, dar și Ionuț Neagoe (ștafetă 4x100 m), care trebuie să-și confirme baremele.Tot săptămâna aceasta, o altă sportivă a clubului se pregătește să obțină „pașaportul” către Rio. Este vorba de Daniela Varona, care participă la Mondialele de kaiac canoe din Milano.Pentru JO de la Rio, o altă speranță a sportului constănțean este Eliza Samara, despre care Ilie Floroiu este convins că se va califica.„La tenis de masă, lucrurile sunt simple. Eliza Samara trebuie să îndeplinească un punctaj pentru a se califica. Nu știu exact dacă l-a atins, dar mai mult ca sigur până în decembrie îl va face. Mai are de concurat la multe turnee”, a menționat directorul.Deși a pierdut în optimi la Campionatul European, pugilistul Florentin Niculescu va mai avea o șansă la un turneu de calificare pentru JO, însă Floroiu conturează o problemă în pregătire sportivilor, și anume că le-ar trebui un program cu meciuri de verificare la un nivel cât mai înalt.„La box, îți trebuie perseverență, pregătire și șansă în meci. Știu că e o situație grea la federație, dar, oricât facem noi ca și club, nu e ca la lotul național. Sportivilor le trebuie meciuri de verificare cu diverși adversari pentru a putea face față la turneele internaționale”, a mai adăugat Floroiu.Când se vorbește despre Jocurile Olimpice de anul viitor, directorul clubului se mai gândește la un nume care a scris istorie pe scena olimpică - Cătălina Ponor. Toamna aceasta, Cătălina va concura la Mondialele de gimnastică de la Glasgow, unde calificarea se poate obține direct, dacă România se va califica în primele opt echipe. Gimnasta constănțeană se pregătește pe trei aparate: sol, bârnă și sărituri.„Sper ca Ponor să revină la forța sa, pentru că mai are multe de demonstrat. Eu mă bazez pe experiența ei și pe dorința ei de revenire în topul mondial. Cu siguranță are puterea de a obține o medalie la Rio”, a spus Ilie Floroiu.