CS Farul culege laurii după competiţiile de gimnastică aerobică

CS Farul culege laurii după competițiile de gimnastică aerobică

După două zile în care au evoluat pe scena Casei de Cultură, gimnaștii aerobici ai clubului Farul se pot bucura de o adevărată „comoară”. Nu mai puțin de 20 de medalii au cucerit aerobicii constănțeni, dintre care șapte de aur, cinci de argint și opt de bronz.La acestea se adaugă și medalia de aur pe care a obținut-o clubul, în clasamentul general. Pe poziția a doua în ierarhia pe echipe s-a regăsit UNEFS București, urmat de Colegiul Național Cetate Deva.Ca în fiecare an, CS Farul a organizat impecabil Campionatul Național, dar și Cupa Farul. Concursurile au fost organizate în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, sub egida Federației Române de Gimnastică.Sub culorile clubului constănțean, au urcat pe prima treaptă a podiumului următorii sportivi: Corina Constantin (individual feminin seniori), Lavinia Panaete și Dacian Barna (perechi, seniori), Panaete, Barna și Lucian Săvulescu (trio, seniori), Ștefan Huștea (individual masculin, juniori 1), Ioana Calenici și Alexandru Scînteie (pe-rechi, juniori 2).La probele de trio și grup, cluburile au putut forma echipe combinate. Astfel, Andrada Zaman și Daciana Enache (CS Farul), împreună cu Teodora Cucu (CSM Cetate Deva) au câștigat aurul la trio, juniori 1 și tot cele trei, plus Lorena Jinga (CS Farul) și Ioana Gorgovan (CSS 1 Constanța) au obținut primul loc la grup, juniori 1.În cadrul secției de gimnastică ae-robică a CS Farul, sportivii sunt pregătiți de antrenorii Maria Fumea, Cristina Dulgheroiu, Cristiana Spînu, Nicoleta Dendiu - coregraf și Nicoleta Avram - instructor sportiv.