CS Farul are cu ce să se mândrească. 2016, un an bun pentru clubul constănţean

CS Farul are cu ce să se mândrească. 2016, un an bun pentru clubul constănțean

Ştire online publicată Vineri, 16 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Invitați la eveniment sunt primarul Constanței Decebal Făgădau, rectorul Universității Ovidius Constanța, Sorin Rugină, directorul Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru - Andrei Szemerjai, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, fosta vicecampioană mondială Elena Frîncu, dar și Mirela Damian de la FEFS."2016 a fost un an foarte greu pentru sport românesc, rezultatele de la Rio se cunosc. CS Farul a obținut rezultate bune în contextul sportului românesc, dar au fost și neîmpliniri. Baza materială este complet funcțională pentru toate secțiile. Din punct de vedere financiar, terminăm anul fără datorii. Am avut o colaborare extrem de bună cu administrația locală, cluburile partenere, ISJ Constanța, Universitatea Ovidius, DJST Constanța, COSR, dar și cu mass media. Pentru 2017, CS Farul își proune să fie în fruntea clasamentului cluburilor sportive din România.", a declarat Ilie Floroiu.În replică, edilul Constanței, Decebal Făgădău a felicitat CS Farul pentru toate reușitele, laudele revenindu-i implicit și lui Ilie Floroiu.În același context, a fost lansată și propunerea ca din 2017, să fie realizat un bilanț al sportului constănțean, care să înglobeze activitatea și performanțele tuturor cluburilor din oraș."Mă bucur că am avut ce premia. La anul vreau să mă bucur că am început lucrările la sala polivalentă și sala de tenis de masă, iar baza Farul din groapă să ajungă la municipalitate.", a spus Făgădău.De asemenea, primarul mai promite și o gală a sportului constănțean, la anul, la Casa de Cultură.Ilie Floroiu a primit diploma de onoare pentru întreaga activitate, din partea Universității Ovidius. Distincția i-a fost oferită de rectorul instituției de învățământ superior, profesorul Sorin Rugină.Fosta sportivă de talie internațională, Elena Frîncu, a spus:: "Ilie Floroiu a păstrat o tradiție care ne-a format ca oameni! Sportul costănțean a avut șansa de a fi sprijinit de administrația locală, de sponsori, de universității și cluburi publice și private. Am dus sportul constănțean pe locul 1 pentru că am fost împreună o echipă la bine și la greu.", a concluzionat Elena Frîncu.