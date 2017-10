CS Eforie vrea să încheie turul dulce, nu Sărat

CS Eforie, ocupanta locului șase în seria secundă a Ligii a III-a la fotbal, cu 22 de puncte, vrea să încheie cu o victorie tu-rul de campionat, în meciul pe care-l va susține pe teren propriu cu CSM Rm. Sărat, vineri, 3 decembrie, de la ora 13. Gazdele sunt favoritele certe ale întâlnirii, formația buzoiană ocupând penultimul loc, 14, în clasament, cu doar șase puncte, însă antrenorul principal al lui CS Eforie, Gabriel Șimu, îndeamnă la prudență. „Niciun meci nu e ușor, se pleacă mereu de la 0-0. Sperăm să avem parte de un teren bun și, normal, să câștigăm, pentru a termina cu fruntea sus prima parte a campionatului”, a declarat Șimu, pentru „Cuget Liber”. Cu bilanț pozitiv în clasament, șapte victorii, un egal și cinci înfrângeri, 22 de puncte, 17-15 golaveraj și +1 la „adevăr”, CS Eforie vine după o înfrângere, 0-1 pe terenul lui FC Voluntari, care a pus capăt seriei de cinci succese la rând, care, în etapa a 13-a, au urcat echipa pe poziția a patra. „Băieții au conștientizat că, fără să se antreneze temeinic și fără să gândească jocul, nu pot avea succes. Simpla prezență în teren nu rezolvă nimic. Obiectivul nostru e clasarea în primele zece formații. La mijlocul turului, am avut un moment de cumpănă, când am pierdut două meciuri la rând, cu Callatis și Dunărea Călărași, și am coborât în zona periculoasă a clasamen-tului, însă apoi ne-am revenit și am realizat cinci victorii consecutive”, ne-a mai spus Șimu.