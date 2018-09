CS Cleopatra, victorioasă la Memorialul "Mihail Naca" la rugby

Week-end-ul recent încheiat, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, au avut loc partidele celei de-a treia ediții a Memorialului „Mihail Naca” la rugby. Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia.Trei dintre cele mai valoroase echipe U17 și U18 de rugby în XV ale României, CS Cleopatra Mamaia, RC Bârlad și selecționata Bucureștiului (CN „Aurel Vlaicu” + Dinamo), au oferit un spectacol sportiv de mare calitate, cinstind amintirea celui mai titrat tehnician al Constanței. Cu Mihail Naca la timonă, Farul Constanța avea să cucerească șase titluri de campioană ale României, între anii 1976 și 1997. De asemenea, Naca a condus și naționala de seniori a României la prima ediție a Campionatului Mondial din 1987, din Noua Zeelandă.În finala mare a competiției din acest an, CS Cleopatra s-a impus în fața celor de la RC Bârlad, scor 25-24, la capătul unei partide extrem de spectaculoase.În ultima zi a competiției, familia, alături de foștii elevi și colegi, a depus jerbe de flori la mormântul fostului mare tehnician. Acesta s-a stins din viață în iunie 2009, la vârsta de 70 de ani, răpus de o boală necruțătoare.„A fost o competiție frumoasă, antrenantă. Am vrut să aducem un omagiu celui care a fost Mihail Naca, unul din cei mai importanți oameni de sport pe care i-a avut Constanța vreodată. Ne-am bucurat că am avut alături de noi o mare parte a familiei rugby-ului românesc; îi amintim pe foștii mari internaționali Marian Ionescu, Dodo Munteanu și mulți alții. În total, peste 150 de persoane și-au rupt cinci minute din viață pentru a fi alături de noi”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.