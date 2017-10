CS Cleopatra se pregăteşte pentru cantonamentul de la Borsec

CS Cleopatra se pregătește pentru cantonamentul de la Borsec

Chiar dacă, până la reluarea campionatului, a mai rămas mai mult de o lună, echipa de rugby juniori sub 19 ani CS Cleopatra își continuă pregătirile, tehnicienii punând accentul, în special, pe acumulările în plan fizic. CS Cleopatra a încheiat o primă etapă a pregătirii de iarnă, jucătorii efectuând un cantonament de șapte zile, la malul mării. În această perioadă, sub comanda antrenorilor Adrian Costache și Marian Udroiu, formația constănțeană a susținut și câteva meciuri „în familie”, dar cele mai multe sesiuni s-au petrecut pe plajă, la nisip. „A fost un cantonament reușit, care și-a atins scopul. Noi am creat toate condițiile, iar jucătorii au răspuns bine la comenzi. În această perioadă, importantă este fortificarea. La începutul lunii martie, echipa va mai merge în cel de-al doilea stagiu, de zece zile, la Borsec, apoi revenim pe stadion, pentru antrenamente tehnico-tactice”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Divizia Națională de juniori U19 se va relua în data de 27 martie, zi în care formația constănțeană va întâlni, în deplasare, pe Poli Iași. „Este un meci care trebuie neapărat câștigat. Avem nevoie nu numai de puncte, ci și de o atitudine de învingători, pentru că obiectivul este readucerea titlului național pe litoral”, a explicat președintele Chirondojan. În clasament, CS Cleopatra ocupă locul trei, cu 35 de puncte. Pe primele două poziții, se află RC Pantelimon și CSS 2 Baia Mare, ambele cu 36 p, departajarea făcându-se la esaveraj.