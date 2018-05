CS Cleopatra, repetiţie generală înaintea derby-ului cu CSM Bucureşti

Campionatul Național de rugby juniori U17

CS Cleopatra, repetiție generală înaintea derby-ului cu CSM București

Duminică, 13 mai, de la ora 12.00, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“, echipa CS Cleopatra Mamaia va întâlni pe SCM Gloria Buzău, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Campionatului Național de rugby juniori U17. Este un meci în care constănțenii sunt mari favoriți, unica necunoscută fiind diferența de pe tabelă.„Vom folosi partida cu Gloria Buzău ca pe o ultimă repetiție înaintea unui joc foarte important, cel din runda următoare, de la București, cu CSM. Respectăm echipa din Buzău, așa cum ne respectăm toți adversarii, însă nu ne putem împiedica de ea. Pentru noi, la ora actuală, cea mai importantă va fi partida cu CSM București, unde nu cred că se va repeta rușinea pățită în fața celor de la CT «Dinicu Golescu». Trebuie să revenim urgent pe linia de plutire. A fost un derapaj, am avertizat că adversara e foarte puternică, dar nu am putut împiedica acea înfrângere. Trebuie să câștigăm toate meciurile până la finele sezonului regulat de campionat și să ne clasăm pe unul din primele două locuri, ceea ce ne-ar permite să disputăm semifinala pe teren propriu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.Așadar, patru echipe puternice se pregătesc să se înfrunte în semifinale: CSS Bârlad, CS Cleopatra, CSM București și CT „Dinicu Golescu”, miza fiind calificarea în marea finală, ce va fi găzduită de stadionul „Arcul de Triumf” din București.„Ne cunoaștem adversarele foarte bine, mai ales că ne-am întâlnit și anul trecut, la turneul final. Noi ne dorim să urcăm pe podium și să cucerim o medalie, cât mai strălucitoare”, a explicat președintele Chirondojan.Dacă echipa U17 mai are mult de luptat pentru a urca pe podium, la juniori U16, CS Cleopatra sărbătorește deja câștigarea primului trofeu al sezonului.Aflată pe primul loc în clasamentul general al Campionatului Național de rugby în X, echipa constănțeană se deplasează la Baia Mare, unde va lua parte la întrecerile ultimului turneu al sezonului, programat duminică, 13 mai, de la ora 11.00.„Avem o generație foarte bună la U16 și avem deja titlul de campioană în buzunar. Deși suntem deja campioni, mergem acolo să câștigăm toate meciurile, ar fi fost o rușine să nu ne prezentăm la turneu. Le-am spus jucătorilor să trateze cu maximă seriozitate competiția. Poate că și federația ar trebui să acorde mai multă atenție acestor copii și să le ofere mai mult decât o diplomă. Oricum, clubul nostru va organiza, la Constanța, o festivitate de premiere, unde invitat special va fi primarul Decebal Făgădău, care să le înmâneze copiilor cupa și tricourile de campioni.Pentru noi, important este că primul obiectiv a fost realizat: suntem campioni la juniori U16. Urmează bătălia din semifinale la juniori U17”, a mai spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.