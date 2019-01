CS Cleopatra reia, luni, pregătirile. Îşi va măsura forţele cu Newcastle Falcons

CS Cleopatra reia, luni, pregătirile. Își va măsura forțele cu Newcastle Falcons

Se încheie curând vacanța și pentru rugbiștii Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia, aflați într-o luptă acerbă pentru cucerirea medaliilor naționale în campionatele de juniori. Greul de abia acum începe.Luni, 14 ianuarie, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, are loc reunirea lotului Cleopatrei, sub coordonarea antrenorilor Victor Bezușcu, Onal Agiacai, Virgil Năstase și Marius Codea. Staff-ul tehnic a decis ca perioada de acumulare să se desfășoare la Constanța, pe plajă, în detrimentul unui cantonament montan. Va fi doar un preambul, înainte de plecarea într-un stagiu de pregătire la Snagov, în perioada 11-18 februarie, acolo unde antrenorii vor face trecerea de la antrenamentele fizice, de acumulare, către cele tehnico-tactice.„Am ales Snagovul pentru că aici avem condiții optime de pregătire. Avem obiective îndrăznețe și vrem să fim pregătiți 100% până la reluarea campionatului”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.Până în momentul de față, formația de pe litoral nu a perfectat niciun transfer, însă are în vizor câțiva jucători și nu este exclus ca aceștia să se alăture lotului. Următoarea lună va fi definitorie pentru stabilirea nucleului de jucători pe care se va miza în acest sezon.Amical cu engleziiÎn ultima zi a cantonamentului de la Snagov, CS Cleopatra va avea parte de un test de gală, în compania echipei U18 a celor de la Newcastle Falcons, club ce activează în primul eșalon al campionatului Angliei, Premiership Rugby. Ca partida să capete și mai multă strălucire și iz oficial, oficialii Federației Române de Rugby au pus la dispoziție stadionul „Arcul de Triumf” din București.„Cu siguranță, va fi o experiență benefică pentru jucătorii noștri. Să simtă pe pielea lor nivelul practicat de către omologii lor din Anglia. Federația Română de Rugby ne-a oferit prilejul de a juca pe «Arcul de Triumf», pentru ca partida să se desfășoare în cele mai bune condiții și ne dorim să facem o figură cât mai frumoasă”, a completat Victor Bezușcu, directorul sportiv al CS Cleopatra, cel care este și antrenor al lotului național de rugby U18 al României.★ ★ ★În campionat, ambele formații ale Cleopatrei se află în lupta pentru locurile fruntașe. În Campionatul Național U18, constănțenii se află pe poziția a doua, cu o singură înfrângere în cele cinci etape disputate. De partea cealaltă, în Campionatul Național U17, CS Cleopatra se află pe locul patru, însă are două meciuri mai puțin disputate față de adversarele sale. Până la această oră, nu a fost stabilit programul competițional al părții secunde, însă va debuta la începutul lunii martie.„Suntem în grafic la ambele grupe, însă nu trebuie să ne pierdem concentrarea. Important pentru noi este să terminăm sezonul cu bine, să nu ne lovim de alte probleme neașteptate și să punem mâna pe medalii”, a conchis Victor Bezușcu.