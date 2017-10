Campionatul Național de rugby juniori sub 18 ani

CS Cleopatra răpune Steaua după un meci dramatic!

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“ a găzduit, ieri, marele derby al Campionatului Național de rugby juniori sub 18 ani: CS Cleopatra Mamaia - CSA CSS Steaua București, unde câștigători au fost constănțenii.Jocul a fost unul echilibrat, diferențele de scor fiind de doar câteva puncte pe tot parcursul meciului, alternativ în favoarea fiecărei echipe; finalul a culminat cu o răsturnare de situație ce a surprins pe toată lumea.Spre finalul meciului, juniorul Ionuț Moisuc (Cleopatra) a suferit un nefericit accident, fiind necesară intervenția ambulanței, iar Steaua era în avantaj. Când nimeni nu mai credea că victoria Constanței mai poate fi posibilă, Cătălin Vasiliu a culcat balonul în terenul de țintă, iar scorul de pe tabelă s-a întors de la 15-17 la 20-17.Celelalte eseuri ale Cleopatrei au fost reușite de Ionel Melinte, Ovidiu Cojocaru și Adrian Ungureanu.„A fost un meci greu. Am avut un început foarte bun, dar a urmat un moment de cădere în care am permis adversarului să pună puncte pe tabla de marcaj, însă am revenit și am reușit să câștigăm” a declarat Radu Nicolae Mocanu, antrenorul CS Cleopatra, căruia sportivii au alergat la final să-i mulțumească.Pe de altă parte, Vasile Chirondo-jan, președintele CS Cleopatra, s-a declarat nemulțumit de calitatea jocului: „Echipele sunt cam la același nivel. Am câștigat, dar consider că am jucat prost”.Și Elena Gogu, director al Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”, unde învață cei mai mulți dintre jucătorii Cleopatrei, a fost prezentă la eveniment împreună cu mulți elevi. Aceasta s-a arătat a fi o susținătoare înfocată a sportivilor pe terenul de rugby și a declarat că este foarte mulțumită de ei: „Într-un timp foarte scurt, au demonstrat că pot face o performanță deosebită”.Așadar, Cleopatra învinge și, deși a lăsat Stelei punctul bonus defensiv, își consolidează poziția de lideră în clasament. Cel mai probabil, aceste două echipe se vor reîntâlni în marea finală.Ovidiu ADRIAN