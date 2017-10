CS Cleopatra, punct bonus defensiv câştigat la Bârlad

Campionatul Național de rugby juniori U17

CS Cleopatra, punct bonus defensiv câștigat la Bârlad

Echipa CS Cleopatra Mamaia a fost învinsă de RC Bârlad, scor 13-17, sâmbătă, în deplasare, în cea de-a doua etapă a Campionatului Național de rugby juniori U17, ediția 2017/2018, adjudecându-și astfel punctul bonus defensiv.Debutul partidei a aparținut elevilor pregătiți de Victor Bezușcu și Onal Agiacai, care au „mișcat” primii tabela, printr-un eseu transformat și o lovitură de penalitate, scor 10-0. Replica gazdelor nu a întârziat să apară. Până la pauză, bârlădenii, campioni naționali en-titre la U16, au redus din handicap, iar scorul primul act a „înghețat” la 10-5 pentru Cleopatra.În partea secundă, moldovenii au revenit mai motivați, iar acest lucru le-a permis să mai marcheze încă două eseuri (unul transformat) și să obțină o victorie la limită, 17-13.„Chiar dacă am pierdut acest meci, consider că am evoluat destul de bine. Sunt speranțe pentru viitor. Am câștigat un punct bonus defensiv, ceea ce demonstrează faptul că am luptat de la egal la egal cu un adversar extrem de puternic”, a declarat antrenorul Victor Bezușcu.Iată și celelalte rezultate înregistrate în această rundă: LPS Focșani - SCM Gloria Buzău 41-0, CN „Aurel Vlaicu” - CT „Dinicu Golescu” 17-29.Următorul meci pentru constănțeni este programat pe 28 octombrie, pe teren propriu, împotriva celor de la CT „Dinicu Golescu”.