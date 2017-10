CS Cleopatra pierde primul meci de la turneul final U16

CS Cleopatra Mamaia a fost învinsă, duminică, de către CT „Dinicu Golescu” București, scor 26-36 (12-26), în prima partidă din cadrul turneului final al Campionatului Național de rugby U16, ce are loc, în aceste zile, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”.Echipa antrenată de Victor Bezușcu și Onal Agiacai a avut un debut de meci mai slab, plin de ezitări, ce a permis adversarilor să se distanțeze decisiv pe tabelă. După această înfrângere, CS Cleopatra păstrează șanse infime pentru accederea în finala mare a competiției, acolo unde vor juca primele clasate din cele două grupe.În cea de-a doua partidă a seriei, CSS Bârlad a trecut de Rugby Săcele, cu 18-14 (18-0).„Am avut o primă repriză inexplicabil de slabă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei de au evoluat atât de slab. Astăzi (n.r. - luni), am vizionat partida împreună cu jucătorii și le-am explicat unde au greșit. Sunt foarte supărat, mai ales că au dispus de cele mai bune condiții, de tot ce și-au dorit. Au revenit de la 0-26 la 26-29, iar când am forțat victoria, iar ne-au prins și ne-au taxat. Deci se putea mai mult, însă, probabil unii se gândesc la ce vor face în vacanță și nu sunt concentrați cum ar trebui. Șansele ca noi să mai prindem primul loc au scăzut drastic”, a declarat antrenorul Victor Bezușcu.Runda următoare, programată astăzi, de la ora 11.30, CS Cleopatra dă piept cu Rugby Săcele. Cele două formații s-au întâlnit în turneul semifinal, ambele partidele fiind câștigate de dobrogeni.„Cele două partide disputate în acest sezon nu sunt deloc relevante. Am văzut o formație Rugby Săcele foarte mult schimbată, motivată și dornică să facă o figură frumoasă. Va trebui să practicăm un rugby cât mai bun dacă vrem să ne impunem. Obiectivul rămâne acela de a câștigat următoarele trei partide rămase din acest turneu”, a completat Victor Bezușcu.În grupa B, s-au înregistrat următoarele rezultate: LPS Focșani - CS Metrorex București 0-34 (0-15) și CSM București - Callatis Mangalia 25-7 (15-0).