CS Cleopatra, nerăbdătoare înaintea duelului cu Steaua Bucureşti

CS Cleopatra, nerăbdătoare înaintea duelului cu Steaua București

Duminică, 15 mai, de la ora 13.00, pe terenul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul „Badea Cârțan“, echipa CS Cleopatra Mamaia întâlnește, în derby-ul grupei, pe CSA Steaua București, în etapa a lX-a a Campionatului Național de rugby juniori U16, zona Muntenia.Chiar dacă jucătorii constănțeni, pregătiți de antrenorii Victor Bezușcu și Onal Agiacai, nu mai pot pierde prima poziție în clasamentul grupei, meciul se anunță a fi unul foarte disputat, fiind bine cunoscută rivali-tatea dintre cele două cluburi.„Așteptăm această partidă de mai bine de jumătate de an. Chiar dacă, în tur, i-am învins pe terenul lor cu 20-5, nu avem voie să îi subestimăm. Cu siguranță au progresat și va fi un meci interesant. Va fi un duel al orgoliilor, pe care oricare din echipe va dori să îl câștige”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.În etapa precedentă, CS Cleopatra a trecut fără probleme de CNAV, scor 37-0, în deplasare, însă de atunci a trecut aproape o lună. În acest interval de timp, echipa a fost într-un cantonament de 7 zile la Gura Humorului.„A fost un cantonament foarte util pentru noi, în care am disputat trei partide amicale. Era foarte important să îi ținem pe jucători pregătiți și concentrați pentru meciurile oficiale ce vor urma, meciul cu Steaua și turneul final. Dacă nu suntem bine pregătiți fizic, nu putem emite pretenții la titlul național”, a completat Chirondojan.În această perioadă, echipa susține câte un antrenament pe zi, iar două ore pe săptămână sunt dedicate studiului regulamentului. Sâmbătă, de la ora 13, va avea loc și antrenamentul căpitanului, în care schemele de joc și indicațiile tehnico-tactice vor fi oferite de căpitanii Alexandru Traci și Paul Ciceu.„Băieții nu trebuie să se gândească nicio clipă la ce decizii iau arbitrii în timpul partidelor. Ei trebuie să rămână concentrați non-stop doar la ce trebuie să facă pe teren. Pentru asta am ales să facem și cele două ore de studiu de regulament, pentru a elimina greșelile elementare din jocul nostru, erori taxate ușor de arbitri. Obiectivul nostru este să creștem de la meci la meci și să câștigăm turneul final. Chiar dacă este foarte greu de realizat, noi mun-cim zilnic cu gândul la acest lucru”, a conchis Vasile Chirondojan.Turneul final U16 va avea loc, în perioada 19-26 iunie, la Constanța, pe stadionul „Mihai Naca” din strada Primăverii.Clasament: 1. CS Cleopatra Ma-maia (28 p), 2. Steaua București (20 p), 3. CS Metrorex (17 p), 4. CSRTM Callatis Mangalia (7 p), 5. CNAV (5 p).