CS Cleopatra Mamaia vrea să domine următorul sezon la U19

Echipa de rugby U19 Cleopatra Mamaia a început, oficial, de ieri, pregătirea pentru noul sezon competițional. Campioana României la U18 și-a lărgit lotul cu jucători de la LPS „Nicolae Rotaru”, de la Brăila și Pantelimon, în vederea unei noi performanțe și la U19. După o vacanță binemeritată, ieri, echipa s-a reunit pentru a începe an-trenamentele de toamnă. La prima întâlnire a formației, Vasile Chirondojan, președintele CS Cleopatra Mamaia, l-a prezentat pe Florin Țugurel ca fiind noul antrenor al echipei, care, împreună cu Nicolae Mocanu, va face ca această formație să își atingă următoarele obiective. „Va fi un sezon greu și important. Vreau să ajut la evoluția echipei, să ne păstrăm titlul de campioană și la U19. Îi cunosc pe ma-joritatea copiilor. Eu am mai antrenat o dată la Cleopatra. Sper ca și de data aceasta să lucrez la fel de bine cu ei. Obiectivul meu este dominarea campionatului din primul tur. Împreună cu Nicolae Mocanu, sunt sigur că vom reuși”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Florin Țugurel.Vasile Chirondojan a cerut tinerilor sportivi ca totul să rămână la fel de bine organizat ca până acum. De altfel, le-a mai spus că se va ocupa de îmbunătățirea condițiilor la cămin, de noi echipamente și de alte lucruri, care îi vor ajuta pe aceștia să se pregătească și să joace cât mai bine. Echipa U19 Cleopatra Mamaia are un lot de apro-ximativ 40 de jucători, care au început antrenamentele pentru viitoarele competiții. Va fi și un an greu pentru toți, rugbiști vor trebui să-și facă timp și de școală, pentru că vor avea de trecut un alt examen important din viață, anume bacalaureatul. Și președintele Chirondojan, și antrenorul Țugurel sunt de acord ca sportivii să aibă timp și de învățat.