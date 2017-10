CS Cleopatra Mamaia pleacă în cantonament în Franţa

4

Mmmm

"Nemernicul " ala baga bani in sport(spre deosebire de altii)...."Nemernicul" ala trimite niste copii intr-un turneu in Franta(in conditia in care unii copii nu au trecut de Bucuresti)....In concluzie "nemernicul ala" merita toata stima pentru ceea ce face....Bravo nea Tutu