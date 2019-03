CS Cleopatra Mamaia îşi va măsura forţele cu o echipă din Anglia

CS Cleopatra Mamaia își va măsura forțele cu o echipă din Anglia

Echipa de rugby sub 18 ani a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia va susține o partidă amicală împotriva echipei similare britanice Nailsea & Backwell RFC, luni, 18 februarie, de la ora 11.00, pe Stadionul Național din București, „Arcul de Triumf”.Nailsea este un oraș aflat aproape de Bristol, însă rugby-ul este privit ca o religie în regiune. Echipa de juniori vizitează, an de an, diferite țări cu tradiție în această disciplină, iar de data aceasta a venit rândul României, la invitația Clubului Sportiv Rugby Săcele. Aceștia vor sosi în România pe data de 17 februarie, vor înfrunta pe CS Cleopatra Mamaia, apoi vor pleca spre județul Brașov, acolo unde și-au propus să nu rateze Castelul Bran sau berăria „Ciucaș”.Joi, 21 februarie, britanicii vor disputa ultima partidă de verificare, împotriva celor de la CT „Dinicu Golescu” din Capitală, pe stadionul „Electroprecizia” din Săcele, iar duminică vor reveni la Bristol.