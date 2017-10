CS Cleopatra îşi pregăteşte generaţia de viitori rugbişti

Turneul Metropolitan 2010, un nou început de drum

CS Cleopatra își pregătește generația de viitori rugbiști

Tânăra echipă de rugby copii U12 de la CS Cleopatra a înregistrat patru victorii și patru înfrângeri în Turneul Metropolitan 2010 de la București, competiție desfășurată, zilele trecute, pe terenurile secunde din cadrul Complexului „Arcul de Triumf”. „Copiii noștri s-au impus, în două rânduri, în fața formației feminine din Mangalia și au mai câștigat partidele cu Mangalia (băieți) și Buftea. Una dintre victoriile contra fetelor de la Mangalia a fost contestată, însă, de clubul advers, pentru că am folosit un jucător care depășea limita de vârstă. Una peste alta, copiii s-au comportat bine, au dat dovadă de disciplină și, foarte important, am fost feriți de accidentări. Este un nou început de drum, dătător de speranțe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul coordonator al grupelor de la CS Cleopatra, Marian Nache. La Turneul Metropolitan 2010, echipa din Mamaia a fost condusă de antrenorii Dumitru Barbu și Florin Țugurel. Dintre micii jucători, s-au remarcat Cristian Ștefan, Alexandru Leizeriuc, Sebastian Radu, Bogdan Frigioiu, George Coman, Florin Trupină, Teodor Georgescu, Theodor Strâmbeanu, Dragoș Angelescu, Ionuț Țuțuianu și Eduard Butacu. Echipa U16 așteaptă înscrierea în campionat În ceea ce privește înscrierea echipei CS Cleopatra în Campionatul Național Under 16, conducerea clubului de la malul mării nu a luat, încă, nicio decizie. „Să vedem care va fi exact modalitatea de desfășurare a competiției, care sunt criteriile de calificare la turneul final și ce costuri implică participarea. O să mă sfătuiesc și cu președintele Asociației Județene de Rugby Constanța, Florian Constantin, și apoi vom lua decizia. Există șanse să jucăm în Campionatul Național, alături de echipele din București, dar tot la fel de bine am putea juca doar pe plan local. Campionatul începe pe 3 octombrie, mai avem timp să ne gândim”, a precizat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.