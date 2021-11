CS Cleopatra, învinsă de favorita la titlu. Bezuşcu: „Vârful de formă să-l atingem în play-off”

Echipa CS Cleopatra Mamaia a dat o replică mai mult decât curajoasă celor de la ACS Şoimii-Dinamo Bucureşti, într-o partidă restantă din etapa a doua a Campionatului Naţional de rugby juniori U17, Grupa Sud.Găzduită de stadionul „Flacăra” din Năvodari, întâlnirea s-a încheiat cu victoria formaţiei bucureştene, una dintre candidatele la titlu, scor 31-7 (10-0), însă constănţenii au arătat că sunt într-un real progres. Pentru CS Cleopatra, puncte pe tabelă a pus Manea (eseu plus transformare).„Copiii au făcut un meci bun, s-a văzut clar un progres faţă de anul trecut, lucru remarcat şi de reputatul tehnician al Şoimilor-Dinamo, antrenorul federal Daniel Mitrea. Suntem pe drumul cel bun şi, chiar dacă nu am câştigat, sunt mulţumit de modul în care jucătorii s-au dăruit şi au răspuns la comenzi.Şoimii-Dinamo este o echipă puternică, cu jucători care evoluează împreună de şapte-opt ani, se va bate cu siguranţă la titlu. Noi suntem în faza de construcţie, de formare a unei echipe competitive, iar obiectivul este accesul în play-off. Ne dorim să avem cât mai multe meciuri în picioare, să trecem cu bine prin pandemie, să fim sănătoşi, iar vârful de formă să-l atingem în play-off, unde, cu puţin noroc, am putea produce o surpriză”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, Victor Bezuşcu.În clasamentul Grupei Sud, CS Cleopatra este pe locul trei, cu cinci puncte, dar şi cu un meci mai puţin disputat decât ocupantele primelor două poziţii, Şoimii-Dinamo (14 p), respectiv CS Victoria Cumpăna (11 p). Echipele CT „Dinicu Golescu” (locul patru) şi CSM Bucureşti (locul cinci) nu au acumulat niciun punct în actuala stagiune. În play-off acced formaţiile de pe primele trei poziţii.Etapa viitoare (sâmbătă, 13 noiembrie), CS Cleopatra va întâlni, tot pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, de la ora 15.00, pe CS Victoria Cumpăna.XXXPe stadionul CSS din Bârlad, s-au desfăşurat partidele etapei a III-a din cadrul Campionatului Regional de mini-rugby Moldova Nord. Competiţia a programat meciuri la categoriile de vârstă U10, U12 şi U14, participând echipe din atât din regiunea Moldova Nord, cât şi din Moldova Sud.La finalul competiţiei, toate echipele au fost premiate cu diplome şi cupe, informează Federaţia Română de Rugby.XXXIar naţionala de rugby a României va înfrunta reprezentativa Ţărilor de Jos, într-o partidă programată sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 17.30, în direct pe TVR 1, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, contând pentru ediţia 2021 a Rugby Europe Championship.Foto: Facebook / CS Cleopatra Mamaia / Romania Rugby Cleopatra