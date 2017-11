CS Cleopatra încheie anul 2017 pe poziţia secundă

Campionatul Național de rugby juniori U17

CS Cleopatra încheie anul 2017 pe poziția secundă

Echipa CS Cleopatra Mamaia a trecut fără probleme de LPS Focșani, scor 45-12, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a Vll-a a Campionatului Național de rugby juniori U17,, ediția 2017/2018.A fost ultima reprezentație a anului pentru trupa antrenată de Victor Bezușcu și Onal Agiacai, care a încheiat prima parte a campionatului pe poziția secundă, în spatele echipei CSS Bârlad, dar înaintea puternicelor formații CSM București și CT „Dinicu Golescu” București. Codașele seriei sunt LPS Focșani, CN „Aurel Vlaicu” București și SCM Gloria Buzău.Evoluții oscilante pentru CS Cleopatra în această primă parte a sezonului. A făcut instrucție cu echipele mai modeste din serie (66-3 cu CNAV, 43-0 cu SCM Gloria Buzău și 45-12 cu LPS Focșani), a scos un egal in extremis pe teren propriu, în inferioritatea numerică, cu CT „Dinicu Golescu” (10-10), a învins pe CSM București (20-3), dar a și clacat, în Moldova, pe terenul liderului CSS Bârlad.„În mare parte, sunt mulțumit de cum s-au mișcat băieții în prima parte a campionatului. Au avut câteva mici sincope, însă așa este în sport. Am pierdut la limită cu CSS Bârlad, în urma unui joc foarte bun. Apoi am fost «ciupiți» de către arbitri în meciul cu CT «Dinicu Golescu». Cu puțin noroc și mai multă atenție, la această oră am fi fost pe primul loc. Vom analiza foarte bine evoluțiile jucătorilor și vom vedea dacă mai este cazul să aducem întăriri. Dacă vom face transferuri, acestea vor îmbunătăți linia de trei sferturi și grămada. Obiectivul nostru rămâne același: clasarea pe locurile 1-2, pentru a putea juca în semifinale pe teren propriu”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.În prima partidă a returului, CS Cleopatra ar urma să joace pe teren propriu, împotriva celor de la CN „Aurel Vlaicu” București, la o dată stabilită în prealabil de Federația Română de Rugby.