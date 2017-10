CS Cleopatra debutează, în week-end, în Campionatul Naţional

CS Cleopatra debutează, în week-end, în Campionatul Național

În week-end, va debuta o nouă ediție a Campionatului Național de rugby U17, acolo unde CS Cleopatra Mamaia va încerca să pună mâna pe marele trofeu.Sâmbătă, de la ora 13, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, CS Cleopatra primește vizita celor de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, în primul test oficial al sezonului.Față de anul trecut, lotul a primit întăriri serioase din partea CS Tomitanii, dar și din partea cluburilor din Moldova (Pașcani, Tecuci, Gura Humorului). Antrenorii Victor Bezușcu și Onal Agiacai se vor baza în acest an pe 13 nume noi. De asemenea, începând din acest an, din staff-ul formației mai fac parte antrenorii Marius Codea și Bogdan Cristea.Marius Codea a fost jucător la Farul Constanța și se va ocupa exclusiv de linia de trei-sferturi. Dacă anul trecut CS Cleopatra a înscris echipe la rugby în 7, 10 și 15, sezonul acesta s-a renunțat la echipa de rugby în 7. Bogdan Cristea va fi cel care se va ocupa de rugby-ul în 10 la U16.În luna premergătoare debutului în Campionatul Național, CS Cleopatra a susținut un singur meci amical, pe terenul LPS-ului Focșani.„Nu ne-a interesat scorul partidei de la Focșani, ci jocul în sine. Sunt mulțumit de cum au decurs lucrurile. Din punct de vedere fizic, stăm bine, însă mai avem de lucru la factorul tehnico-tactic. Am reușit să integrăm foarte bine și jucătorii nou veniți. Ar mai fi trebuit să jucăm un meci amical cu echipa din Focșani, însă am decis că este mai bine să-i menajăm, așa că am efectuat un joc școală între noi”, a declarat antrenorul Victor Bezușcu.Federația Română de Rugby a decis schimbarea formatului, iar în acest sezon, vor evolua șapte echipe: CS Cleopatra, CT „Dinicu Golescu” București, SCM Buzău, CSS Bârlad, CN „Aurel Vlaicu” București, CSM București și LPS Focșani.„Se anunță un campionat extrem de echilibrat, cu foarte multe formații puternice. S-au efectuat multe mutări în această perioadă, iar echipele s-au întărit serios. Campioana en-titre CSS Bârlad rămâne favorita campionatului, însă și celelalte formații sunt periculoase. Cei mai valoroși rugbiști de la Metrorex și Pantelimon au trecut la CSM București, iar Steaua a fuzionat cu CT «Dinicu Golescu». Vom avea foarte mult de muncă. Dacă vor fi concentrați și sănătoși, sunt sigur că băieții vor obține victorii frumoase ”, a completat Victor Bezușcu.