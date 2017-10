CS Cleopatra continuă şirul victoriilor de pe teren propriu

CS Cleopatra continuă șirul victoriilor de pe teren propriu

Sâmbătă, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra”, echipa de rugby juniori U19 CS Cleopatra a disputat meciul contând pentru etapa a 11-a a Campionatului Național, împotriva formației CSS Bârlad.În prima parte a jocului, oaspeții au dat o replică neașteptat de puternică, au condus la pauză cu 5-0 și s-au distanțat apoi la 8-0 în debutul celei secunde. Constănțeni și-au intrat mai greu în ritm, dar, odată urniți, nu s-au mai oprit până nu au marcat cele patru eseuri (dintre care două transformate) necesare unei victorii cu tot cu bonus: 24-15. „CSS Bârlad a fost o echipă motivată și a venit hotărâtă să câștige. A fost un meci strâns, echilibrat. Am avut un început slab. În prima parte, mulți jucători au încercat să preia inițiativa pe cont propriu. În a doua manșă, am lucrat în echipă, iar în cele din urmă am reușit să atragem victoria de partea noastră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul CS Cleopatra, Radu Nicolae Mocanu.Constănțenii vor disputa următorul meci pe terenul celor de la LPS Focșani, pe 9 mai.În această etapă, CSA CSS Steaua a câștigat meciul cu LPS Focșani, scor 48-0. Ieri, a avut loc meciul dintre CSS Gura Humorului și CNAV.Clasament: 1. CS Cleopatra (45 p), 2. CSA CSS Steaua (44 p), 3. CSS Bârlad (24 p), 4. LPS Focșani (18 p), 5. CSS Gura Humorului (10 p), 6. CNAV (8 p), CSM Câmpia Turzii (0 p).