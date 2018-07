CS Cleopatra ameninţă cu retragerea din rugby. "Trebuie luate măsuri urgente!"

Incidente la finala mică a CN de juniori U17

CS Cleopatra amenință cu retragerea din rugby. "Trebuie luate măsuri urgente!"

Incidente neplăcute la finala mică a CN de rugby juniori U17, disputată pe stadionul „Arcul de Triumf“ din București și încheiată cu victoria echipei CSM Bucuresti, scor 24-21. În urma acestui episod, conducerea clubului constănțean cere federației să ia măsuri urgente. Dacă nu, amenință cu retragerea din rugby!







Incidentele atât din timpul finalei mici, cât și de după ultimul fluier al finalei mici.







„Au fost incidente care nu au nimic în comun cu spiritul de fair-play, al rugby-ului, al sportului în general. Asta cu atât mai mult cu cât în tribune se aflau mulți oameni de rugby, dar și femei și copii. De-a lungul meciului, cei de la CSM au uitat de valori, de educația pe care trebuie să o dăm copiilor, aducând injurii la adresa arbitrilor și încercând să pună presiune pe aceștia. Un înalt oficial al CSM a pătruns în teren, în repriza a doua, cerându-i socoteală arbitrului, de ce a permis ca noi să avem în teren doi water-boy, ceea ce era conform regulamentului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.







Incidentele au fost relatate pe larg de unul dintre antrenorii Cleopatrei, Virgil Năstase.







„Am fost martor al unor evenimente care au pătat imaginea și frumusețea atât de apreciată a acestui sport și cu regret o spun că personajul principal al acestor incidente a fost Rareș Manolache, fiul dlui Nicolae Manolache, om deosebit, care a avut o contribuție imensă la formarea multor generații de jucători de rugby, pe care eu personal îl respect și îl admir.







Starea de nervozitate a lui Rareș Manolache s-a simțit pe durata întregii partide, acesta având dese manifestări verbale agresive, total nefondate, la adresa brigăzii de arbitri. Totul a culminat cu pierderea controlului la sfârșitul partidei, când agresiunea verbală a atins apogeul, trecându-se chiar la agresiunea fizică a arbitrului Virgil Ioniță.







Pe durata meciului, a fost evident faptul că jucătorii au fost influențați negativ de acest comportament, starea lor de nervozitate crescând spre final, culminând cu un cartonaș roșu acordat unui jucător de la CSM. Am fost realmente surprins de acest comportament, mai ales că Rareș Manolache a făcut parte din diferite staff-uri ale echipelor naționale de juniori. Consider că modul în care s-a manifestat nu are absolut nicio legătură cu rolul de pedagog și formator de jucători de rugby de înaltă calitate.







Și nu este prima dată când are un asemenea comportament. Pe 19 mai, la meciul de campionat CSM - Cleopatra, s-a manifestat identic, înjurând și punând nefondat presiune pe arbitri. La momentul respectiv, am crezut că este o simplă deviere de comportament, dar acum pot spune, cu regret, că problema este mai gravă și este nevoie de o analiză mai profundă, pentru ca astfel de manifestări să nu-și mai găsească locul pe terenul de rugby”, a povestit Virgil Năstase.







Conducerea CS Cleopatra Mamaia a înaintat un memoriu Biroului Federal și Comisiei de Disciplină a FRR, de la care așteaptă măsuri urgente. Dacă aceste măsuri nu vor veni, gruparea de pe litoral anunță că se va retrage din toate competițiile organizate de federație.