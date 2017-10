CS Agronomia Bucureşti s-a impus în turneul de rugby în 7, de la Constanţa

CS Agronomia București s-a impus în turneul de rugby în 7, de la Constanța

Stadionul „Mihai Naca” din Constanța a fost gazda primei etape a returului Campionatului Național feminin de rugby în 7 (senioare și junioare). În competiția senioarelor s-a impus CS Agronomia București, care a reușit un turneu foarte bun, cu trei victorii în patru partide (10 puncte). Pe locul secund s-au clasat fetele de la CS Politehnca Iași (8 puncte), iar pe al treilea CSU Cluj (6 puncte). Ordinea în clasamentul general este exact aceeași, cu CS Agronomia București la conducere (43 puncte), la doar 3 puncte în fața celor de la Politehnica Iași.La junioare, cea mai valoroasă formație a fost Arieșul Mihai Viteazu, care și-a învins toate cele trei adversare: 41-0 vs. RC Gringos Transilvania, 7-5 vs. CSM Pașcani și 24-0 vs. Parohial Ștefan cel Mare. Pe locul secund s-a clasat CSM Pașcani, urmată de Parohial Ștefan cel Mare și Sfânt București și RC Gringos Transilvania.