Crosul Ziua Olimpică: Aleargă pentru sănătatea ta!

Duminică, 17 iunie, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Asociația Județeană de Atletism Constanța, Academia Olimpică Română - filiala Constanța și Radio Vacanța vă invită la Crosul Ziua Olimpică. Startul întrecerii se va da la Sala Sporturilor, la ora 9.30, iar cursa se va finaliza la sediul Radio Vacanța. Iată traseul: Sala Sporturilor - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Radio Vacanța. Va fi o competiție adresată iubitorilor de sport, fiind oferite premii surpriză și tricouri pentru participanți și câștigători. „Crosul Olimpic a devenit deja o tradiție, nu numai la nivelul Autorității pentru Tineret și Sport, ci în primul rând la nivelul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Acest cros este generat de ceea ce se întâmplă pe data de 23 iunie, este vorba de Ziua Olimpică și, ca în fiecare an, avem alături organizatori consacrați, respectiv Comitetul Olimpic și Sportiv Român, reprezentat în Constanța de Elena Frîncu, nu lipsesc partenerii tradiționali, ca Inspectoratul Școlar Constanța, și a tuturor celorlalți colaboratori, administrația locală, poliție, care sunt deja nelipsiți de la orice activitate pe care DJST o organizează”, a spus directorul executiv al DJST, Claudiu Teliceanu. Traseul crosului este puțin diferit față de cel al anilor precedenți, iar reprezentanții DJST mai anunță că vor fi oferite sticle cu apă plată primilor 1.000 de participanți, la sosire. Premiile vor fi oferite pentru primii trei câștigători la masculin și feminin, pentru cea mai numeroasă familie, cel mai vârstnic și cel mai tânăr participant. „Împreună cu președintele Asociației Județene de Atletism Constanța, Andrei Szemerjai, am hotărât ca, anul acesta, să modificăm traseul crosului și astfel nu vom mai face sosirea la Aqua Magic, așa cum am făcut-o în anii precedenți. Sosirea se va face în fața Radio Vacanța. Traseul va avea 4.5 km, iar startul se va face la Sala Sporturilor, acolo unde se vor împărți cele 800 de tricouri”, a declarat consilierul sportiv al DJST, Mihai Orzan. Crosul Ziua Olimpică, care va ajunge la a 25-a ediție, i-a trezit fostei vicecampioane mondiale de handbal Elena Frîncu amintiri de pe vremea când alerga pentru prima oară, alături de sportivi constănțeni de renume, la această competiție. „Crosul Olimpic se află la a 25-a ediție. Prima dată când s-a organizat, în 1987, la Constanța, câștigătorul a fost Ilie Floroiu (actualul director general CS Farul), iar trio-ul Floroiu - Draica - Frîncu a alergat atunci la prima ediție. Sperăm că acum, după 25 de ani, să putem da startul crosului împreună”, a precizat Elena Frîncu.