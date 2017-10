Cristocea şi Paşcovici au semnat cu Farul

Cristocea și Pașcovici au semnat cu Farul

Conducătorii Farului au realizat, marți seară, alte patru transferuri, două dintre ele fiind ale foștilor „marinari” Cristocea și Pașcovici. Mircea Crainiciuc, președin-tele executiv al FC Farul, a declarat că, marți seară, clubul constănțean a semnat cu alți patru jucători: Vasilică Cristocea (pe doi ani), Cosmin Pașcovici, Liviu Leu (ambii, pe câte un an) și Nicolae Buzea (pe patru ani). „În acest moment, toți cei 23 care au participat la stagiul din Italia sunt cu contractele încheiate”, a anunțat Crainiciuc. „Mă bucur că am revenit la Farul. Sper să ajut cât mai mult echipa să-și atingă obiectivul, promovarea”, a declarat Pașcovici. Dacă situația contractuală i-a fost rezolvată, Cosmin este în schimb incert pentru meciul de la Giurgiu, de duminică, având și ieri, la singurul antrenament al zilei, desfășurat după-amiază, pe terenul secund, program separat. După ce s-a resimțit marți seară, Chico a lucrat ieri cot la cot cu colegii săi și speră să poată juca la Giurgiu. „Am mai avut unele dureri, dar nu la fel de mari ca marți. Sper să mă refac”, a spus atacantul portughez după ședința de pregătire. La antrenament nu a participat însă puștiul Cosmin Matei, pe care antrenorul principal Marius Șumudică îl are în vedere ca junior în teren. Internaționalul Farului are o problemă în zona inghinală și va primi astăzi un verdict, dacă va putea fi apt sau nu pentru duminică. Liviu Mihai II e în lotul echipei mari Deși a anunțat că nu se bazează pe Liviu Mihai II, Șumudică s-a răzgândit, iar mijlocașul chemat de la Petrolul se pregătește de aseară cu echipa mare, după ce, marți, se antrenase cu Farul II. „Eu nu am nimic cu Liviu Mihai II, chiar dacă vine de la Petrolul. Oameni de la clubul prahovean, în frunte cu antrenorul Vivi Răchită, mă tot atacă prin presa din Ploiești, pe bloguri, tot zic de mine, că am luat bani de la jucători… Niște prostii care mă deranjează și care n-au nicio legătură cu realitatea. Din contră, eu le-am dat bani jucătorilor”, a declarat Marius Șumudică. „Marinarii” vor să schimbe ziua și ora meciului cu Chiajna Partida pe care Farul o va susține în etapa secundă a Ligii a II-a, la Constanța, cu Concordia Chiajna, a fost programată duminică, 23 august, de la ora 11, în direct la sport.ro, dar conducătorii „marinarilor” vor să mute meciul vineri, 21 august, de la ora 20. „Mâine seară (n.n. - astăzi) aflăm dacă se schimbă ceva”, a declarat președin-tele executiv Mircea Crainiciuc. Altfel, după cum a declarat Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului, pentru meciul de la Giurgiu, de duminică, 16 august, de la ora 11, suporterii Farului se strâng, pentru a pleca, pe str. Primăverii, în fața tribunei oficiale a stadionului „Farul”, la ora 1 a zilei de duminică. Farul pune la dispoziție un autocar, cei aproximativ 100 de suporteri urmând a face deplasarea însă și cu alte mașini.