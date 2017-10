Cristocea a încheiat conturile cu Steaua şi vine astăzi la Farul

Cristocea a încheiat conturile cu Steaua și vine astăzi la Farul

Steaua și Vasilică Cristocea au căzut ieri de acord pentru rezilierea contractului mijlocașului stânga de 28 de ani. În aceste condiții, jucătorul va veni astăzi la Farul, pentru discuții, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al FC Farul. „Într-adevăr, astăzi (n.n. - ieri), de comun acord, am reziliat înțelegerea pe care o aveam cu Steaua. S-a rezolvat totul, Steaua nu mai are acum nicio datorie față de mine. Mă bucur că am devenit liber de contract și că mă pot concentra pe viitorul meu în fotbal. Sunt onorat că am evoluat pentru acest club, dar nu mai puteam să stau să joc la Steaua II. În acest moment, Farul e prima mea opțiune, cu atât mai mult cu cât vreau să mă întorc acasă”, a spus Cristocea.