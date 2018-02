Cristina Neagu, cel mai mare salariu de bugetar din România! Peste un miliard de lei vechi

Miercuri, 21 Februarie 2018

Salariul lunar brut al Cristinei Neagu este de 120.962de lei, plătit de CSM București (club finanțat de Primăria Municipiului București) și este încasat pe un contract de Persoană Fizică Independentă. În plus, după Cristina Neagu, CSM a mai transferat acum una dintre cele mai scumpe handbaliste ale momentului, Andrea Lekici, căpitanul naționalei de handbal a Serbiei. Potrivit tolo.ro, în momentul de față, trei din cele mai costisitoare șase handbaliste ale lumii sunt plătite, în prezent, din banii Primăriei Capitalei: Cristina Neagu, Isabelle Gullden și Andres Lekici.O sumă apropiată de aceasta, aproximativ 250.000 de euro anual, a fost vehiculată de presă și iarna trecută, în momentul transferului Cristinei Neagu de la Buducnost Podgorica. Sportiva s-a arătat foarte deranjată de respectivele dezvăluiri și dezmințea că ar avea un salariu atât de mare."Chiar dacă au fost discuții multe despre contractul meu de la CSM, practic asta a fost prima discuție că vin să joc pe bani publici, că nu știu ce salariu o să câștig. Sumele vehiculate în presă nu sunt adevărate, în al doilea rând nu aș putea eu să spun ce salariu câștig, pentru că este confidențial, dar eu nu am venit la CSM pentru bani. Câștigam foarte bine și în Muntenegru și duceam o viață liniștită și lipsită de griji. Am venit la CSM pentru că am încredere în acest proiect și în această echipă. Poate câștiga din nou Ligă Campionilor și vreau să îmi îndeplinesc acest vis", spunea Cristina Neagu.De remarcat că în momentul de față niciun fotbalist al FCSB nu primește de la Gigi Becali suma încasată de Neagu. Sportivul cel mai bine plătit în România în momentul de față este atacantul Ibrahima Balde, de la CFR Cluj (300.000 euro anual), podiumul fiind completat de Cristina Neagu și Constantin Budescu, scrie romaniatv.net.