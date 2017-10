Cristina Hârâci, pe tabloul principal la Toulouse

Deși are doar 15 ani, jucătoarea constănțeană de tenis de masă Cristina Hârâci, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul, a reușit să se califice pe tabloul principal de 64 al întrecerii de simplu senioare a Openului Franței, de la Toulouse, competiție inclusă în circuitul mondial profesionist. Pe tablou a ajuns, ieri, și o altă sportivă de la LPS - Farul, antrenată de Viorel Filimon și Liliana Sebe, junioara Eliza Samara. Cele două constănțence vor concura și în turneul sub 21 de ani. La dublu senioare, Samara și Dana Dodean s-au calificat în sferturile turneului de calificare, iar la dublu masculin, Andrei Filimon (și el constănțean) și Ad. Crișan au evoluat aseară târziu în optimile calificărilor. Andrei Filimon a avut ieri meci și în grupa preliminară la simplu seniori, cu Peter-Paul Pradeeban (Canada), scorul fiind 4-0 pentru Andrei, care s-a calificat pe tabloul principal de 64. De astăzi, un alt tenisman de la LPS - Farul, Lucian Munteanu (antrenor, Stelian Hașoti), participă la un turneu extern, Openul Slovaciei la cadeți, de la Bratislava.Deși are doar 15 ani, jucătoarea constănțeană de tenis de masă Cristina Hârâci, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul, a reușit să se califice pe tabloul principal de 64 al întrecerii de simplu senioare a Openului Franței, de la Toulouse, competiție inclusă în circuitul mondial profesionist. Pe tablou a ajuns, ieri, și o altă sportivă de la LPS - Farul, antrenată de Viorel Filimon și Liliana Sebe, junioara Eliza Samara. Cele două constănțence vor concura și în turneul sub 21 de ani. La dublu senioare, Samara și Dana Dodean s-au calificat în sferturile turneului de calificare, iar la dublu masculin, Andrei Filimon (și el constănțean) și Ad. Crișan au evoluat aseară târziu în optimile calificărilor. Andrei Filimon a avut ieri meci și în grupa preliminară la simplu seniori, cu Peter-Paul Pradeeban (Canada), scorul fiind 4-0 pentru Andrei, care s-a calificat pe tabloul principal de 64. De astăzi, un alt tenisman de la LPS - Farul, Lucian Munteanu (antrenor, Stelian Hașoti), participă la un turneu extern, Openul Slovaciei la cadeți, de la Bratislava.