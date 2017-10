Cristina Bujin a pierdut aurul european pentru doar opt cm

Antrenoarea campioanelor constănțene de la tenis și cea a vicecampioanei de la atletism spun povestea Europenelor. Alături de Viorel Filimon, Lili-ana Sebe le-a scos pe Cristina Hârâci și pe Ana-Maria Sebe (LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul) de două ori campioane europene de tenis de masă (junioare) la Praga, la echipe și la dublu. Antrenoarea nu se aștepta la cele două titluri. „La echipe, plecasem de acasă cu obiectiv clasarea în primele patru, care ne asigura și prezența la Mondiale. Fetele au avut însă o dorință mult mai mare decât a mea, ieșind campioane. După acest aur, îmi pusesem speranțe în clasări cât mai bune ale Cristinei la individual sau la dublu mixt. Nu mă gândeam deloc la titlul de la dublu fete, mai ales că fetele aveau și un culoar foarte greu. În plus, Cristina nu e refăcută medical complet, iar Ana-Maria are și ea unele probleme, chiar dacă nu mari. S-au completat însă foarte bine și au reușit”, a declarat Liliana Sebe, antrenoarea lotului național de junioare. Întrecerea de la Praga a fost una aparte pentru Sebe, care și-a văzut fiica, pe Ana-Maria, urcată de două ori pe prima treaptă a podiumului la o întrecere de anvergură și pe finalul carierei de junioară. La Kaunas, în Lituania, triplu-saltista Cristina Bujin (Farul - Dinamo) a ieșit vicecampioană europeană de tineret, cu 14,26 m (nou record personal), cu doar opt cm în spatele campioanei, grecoaica Paraskevi Papahristou. „Câștigătoarea a avut și dramul de noroc ce face diferența. Tot concursul s-a sărit cu vânt din față, iar ea a fost singura care, la prima încercare, a avut vânt din spate, +0,3. Următoarele cinci sărituri ale sale nu au mai fost grozave. Cristina a fost însă constantă, dar nu a putut lua aurul. Oricum, m-am așteptat la această medalie, deși Cristina a avut acel necaz, peste care am trecut cu toții destul de greu. A fost de mică o speranță și confirmă și acum. Obiectivul nostru principal este JO de la Londra, din 2012. Oricum, la Kaunas, Cristina și-a îndeplinit baremul pentru Campionatul Mondial de seniori de la Berlin”, a declarat antrenoarea lui Bujin, Lenuța Dragomir.