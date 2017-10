Cristiano Ronaldo: „Vreau să rămân la Madrid încă doi ani”

Ştire online publicată Luni, 08 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Starul lui Real Madrid, Cristiano ronaldo, a anunțat că vrea să-și termine contractul cu formația antrenată de Zinedine Zidane, transmite B1.ro.Contractul fostului jucător de la Manchester United cu Real Madrid expiră în iunie 2018. Ronaldo și-a lămurit situația la gala decernării trofeului Pichichi, oferit de cotidianul spaniol Marca.„Vreau să rămân la Madrid pentru încă doi ani, cât mai am contract. După aceea mă voi decide asupra viitoarei destinații. Acum trebuie să mă concentrez pe muncă și să ajut echipa să câștige Liga Campionilor încă o dată. Am petrecut șapte ani în Spania, iar pentru mine acesta este cel mai bun campionat din lume. Sunt privilegiat că îmi pot pune amprenta asupra lui", a declarat atacantul de la Real Madrid.Cristiano Ronaldo a câștigat trofeul Pichichi pentru al treilea an consecutiv. Distincția se acordă pentru fotbalistul cu cele mai multe goluri înscrise într-un sezon. Portughezul a marcat 48 de goluri în sezonul trecut.