Cristiano Ronaldo: "Sunt cel mai bun din lume"

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

In aceasta saptamana, Cristiano Ronaldo a primit din partea Gazzetta dello Sport si Marca un premiu pentru evolutiile din sezonul trecut al Champions League, competitie castigata de Real Madrid, formatie la care evolueaza atacantul lusitan. "In mintea mea, sunt cel mai bun jucator din lume", a precizat Ronaldo.Dupa un sezon foarte bun cu Real Madrid in Champions League, Ronaldo a fost premiat de Gazzetta dello Sport si Marca. Cu aceasta ocazie, portughezul a acordat un interviu."In mintea mea, sunt cel mai bun jucator din lume. Muncesc in fiecare zi cu aceeasi ambitie si imi doresc sa fiu cel mai puternic. Dupa asta, depinde de altii sa ma judece. Vreau intotdeauna sa-mi imbunatatesc jocul. Sunt mereu foarte motivat si cred ca acesta este secretul din spatele succesului meu pe terenul de fotbal" - Cristiano Ronaldo, pentru Gazzetta Dello Sport."E adevarat, am suferit o accidentare destul de serioasa in finala Campionatului European si am stat departe de gazon doua luni si jumatate, insa acum ma simt foarte bine. Ma aflu din nou la nivelul meu obisnuit si sunt gata pentru inca un sezon de exceptie" a completat Ronaldo, potrivit Hotnews.roCristiano Ronaldo este, conform presei de specialitate, mare favorit la castigarea Balonului de Aur, editia din 2016. Atacantul a castigat alaturi de Real Madrid trofeul Champions League, iar alaturi de nationala Portugaliei Euro 2016.