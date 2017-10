„Cristian Tănase a făcut şcoala de fotbal la zi, nu la fără frecvenţă!“

Dumitru Dragomir știe cine este noul „Briliant”:

„Cristian Tănase a făcut școala de fotbal la zi, nu la fără frecvență!“

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că este impresionat de prestația argeșeanului Cristian Tănase la debutul acestuia la echipa națională și consideră că acesta va fi printre cei mai buni fotbaliști din istoria României. „Cu Georgia, a fost un meci amical din care am câștigat doi fotbaliști foarte, foarte buni: Pantilimon și Tănase. Cristian Tănase va fi unul dintre cei mai mari fotbaliști ai acestei țări. E foarte dezinvolt, sigur pe el și are și o școală bună de fotbal. Se vede că a făcut-o la zi, nu la fără frecvență”, a spus Dumitru Dragomir. Întrebat dacă rezultatul obținut împotriva Georgiei, 2-1, nu este prea puțin, având în vedere pretențiile României, președintele LPF a replicat: „Nu a fost echipa României asta, a fost una încropită pentru o partidă de verificare. Nu trebuie să ne îngrijorăm. În schimb, trebuie să ne speriem de Serbia, deoarece noi mereu am avut meciuri foarte dificile cu ei, iar acum văd că sunt în mare formă”.