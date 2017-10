Campionatul Mondial de tenis de masă pentru juniori

Cristian Pletea: "Nu am nimic de pierdut!"

Jucătorul constănțean de tenis de masă Cristian Pletea va pleca, astăzi, alături de delegația României, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori, desfășurate la Shanghai, China. Cristian este la prima participare la Mondiale, iar acest lucru este aparte, dat fiind că el are doar 14 ani, iar mulți participanți vor fi și cu patru ani mai mari.Luna aceasta, sportivul s-a pregătit o perioadă în cantonament, în Germania, după care a revenit în țară pentru a participa la Campionatul Național individual de tineret, unde s-a clasat pe locul I, atât la proba individuală, cât și la dublu băieți, obținând și argintul la dublu mixt. După campionat, Pletea s-a întors la Constanța pentru scurt timp și a plecat în pregătire la Buzău.„Nu mă așteptam să particip, dar am avut rezultate bune, am crescut mult în clasament și acum o lună m-a anunțat federația că sunt calificat la Mondiale. Pentru mine a fost de necrezut. Acum merg fără emoții, pentru că nu am nimic de pierdut. Mă duc să joc. Nu am un obiectiv. E foarte greu să obțin o medalie, sper doar să joc foarte bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Pletea.Sportivul constănțean va fi însoțit de antrenorul Andrei Filimon.