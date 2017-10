Cristian Petre, instalat oficial antrenor la RCJ Farul

Săptămâna aceasta, RCJ Farul a renunțat la serviciile antrenorului Neil Kelly. Cauza întreruperii contractului o constituie rezultatele proaste pe care echipa de la malul mării le-a avut în ultimele meciuri. Pentru a lămuri situația, Florian Constantin, președintele clubului, a organizat, ieri, o conferință de presă.Englezul Neil Kelly a venit la conducerea echipei la începutul anului și până în momentul demiterii, aceasta nu a semnat decât un singur plan de pregătire sportivă. Președintele Florian Constantin a explicat faptul că aștepta de la tehnicianul britanic proiecte, programe de pregătire și planuri de dezvoltare atât a echipei de seniori, cât și la juniori. Constantin l-a rugat, de asemenea, pe antrenorul principal să amâne meciul cu Baia Mare, pentru că toată linia întâi era accidentată, însă cererea sa a fost ignorată.„Am fost plecat pentru scurt timp din țară. Când am plecat eu, ei au plecat la Baia Mare. La primele două meciuri, am aflat rezultatele din presă. Meciul cu Timișoara l-am văzut și mi-a fost rușine… Mi-a fost rușine pentru ce s-a întâmplat în teren. Steaua ne-a umilit acasă. Vine meciul cu Timișoara, mă uit în teren și văd că jucătorii sunt în vacanță. Când am ajuns acasă, i-am convocat la o discuție. Am luat decizia de a-l demite pe antrenorul principal Neil Kelly și mi-o asum. Echipa va fi antrenată de Cristian Petre, pe post de antrenor principal și de Cătălin Nicolae, ca și secund”, a declarat Constantin.Președintele clubului este decis să scrie o scrisoare către Federația Română de Rugby, în care să prezinte părțile bune și părțile rele ale colaborării cu englezul Neil Kelly.Deși obiectivul în cadrul SuperLigii, ca Farul să joace semifinalele acasă, este ratat, iar șansele de revenire sunt minime, Cristian Petre, noul antrenor al formației, vrea să reabiliteze echipa pe ultima sută de metri și să încerce să atingă obiectivul propus.„Nu va fi o experiență ușoară. Eu am ambiția de a juca în semifinale. Nu e totul pierdut! Trebuie să aducem valorile individuale în colectiv, lucru pe care am încercat să-l fac încă de la început. Nu pornim de la zero. Știm ce putem face. Eu și Cătălin avem încredere că vom ocupa locul trei cel puțin. La Timișoara, au fost câteva erori, dar au fost și câțiva jucători care și-au arătat valoarea individuală. De acum, fiecare meci va fi ca și o finală, dacă dorim să atingem obiectivul. Eu și Cătălin suntem tineri și sperăm să le transmitem și jucătorilor energia noastră și forța. Chiar de ieri am început să schimbăm programul de joc”, a menționat noul antrenor principal.Florian Constantin a menționat faptul că nu va tolera nimic din partea jucătorilor și se va despărți de aceștia fără să clipească. Primul jucător care va părăsi echipa de pe litoral este Semple James. „Antrenorul și-a adus jucătorii. El și-a ales echipa cu care intră în teren. Semple James pleacă acasă pentru că «s-a dat lovit». Mai am și alte două avertismente pentru neimplicare și schimbarea atitudinii. Îi trimit acasă indiferent de valoare. Nu țin oameni în vacanță”, a mai adăugat Constantin. Președintele clubului a spus că va continua proiectul deja lansat pentru dezvoltarea regională a rugby-ului pentru categoria de vârstă 19 - 24 de ani, iar pe viitor ar dori să formeze o echipă cu mai mulți jucători români.