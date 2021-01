Cristian Dulca, noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal feminin a României

Fostul internaţional Cristian Dulca a fost numit, miercuri, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal feminin a României, informează Federaţia Română de Fotbal (FRF) pe site-ul său oficial.







"Fostul internaţional român Cristian Dulca a semnat un contract valabil pentru următorii 5 ani, având drept obiectiv principal calificarea naţionalei feminine la Campionatul European de fotbal feminin din 2025. Obiectivul intermediar îl reprezintă dezvoltarea calităţii jocului primei reprezentative, care să se reflecte în poziţia din clasament în următoarea campanie de calificare, cea pentru Cupa Mondială din 2023", se menţionează pe site-ul citat.







Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că Dulca este omul potrivit pentru funcţia de selecţioner al reprezentativei feminine.







"A sosit momentul pentru o nouă etapă în fotbalul feminin românesc. Dezvoltarea fotbalului feminin a atins cote impresionante în ultimii ani, prin creşterea exponenţială a numărului de practicante, jucătoare legitimate şi cluburi. Ne dorim să continuăm acest trend ascendent şi consider că domnul Cristian Dulca este omul potrivit", a precizat preşedintele FRF.







La rândul său, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a afirmat: "Cristi Dulca reprezintă alegerea Comisiei Tehnice a Federaţiei Române de Fotbal pentru următoarele două campanii de calificare ale echipei naţionale de fotbal feminin. Este un antrenor cu experienţă, care va pune umărul la dezvoltarea acestui sport în România".







Noul selecţioner Cristian Dulca a declarat că noua funcţie reprezintă o provocare pentru el.







"Această funcţie reprezintă o nouă provocare pentru mine şi vreau să mulţumesc, în primul rând, conducerii FRF pentru încrederea acordată. Ne aşteaptă un parcurs lung, însă sunt încrezător că împreună putem reuşi schimbări majore în fotbalul feminin din România", a spus Dulca.







"Am primit propunerea cu entuziasm, pentru mine, aşa cum am spus, este întotdeauna o provocare să lucrez cu o echipă naţională. Sigur, fiind fotbal feminin, e ceva nou pentru mine, dar să nu uităm că e tot fotbal. Va fi diferit, dar sunt aceleaşi principii. Până la urmă va fi frumos, o experienţă interesantă pentru că voi lucra cu cele mai bune jucătoare din ţară şi din străinătate. Mirel Albon, fostul selecţioner, este prietenul meu şi îl felicit pentru tot ce a făcut la naţionala feminină... pentru că 5 ani a fost secund şi alţi 5 principal. Am discutat zilele trecute cu el despre lot şi despre ce înseamnă fotbalul feminin", a adăugat el







Ca jucător, Dulca a evoluat în România pentru CFR Cluj, Gloria Bistriţa, Rapid Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Gaz Metan Mediaş, iar în străinătate a jucat în Coreea de Sud, la Pohang Steelers, şi în Ungaria, la Honved Budapesta. La prima reprezentativă a bifat 6 selecţii în perioada 1997-1998.







În cariera de antrenor, Cristian Dulca a mai condus echipele FC Vaslui, FC Universitatea Cluj, Delta Tulcea, Gaz Metan Mediaş şi Jiul Petroşani. De asemenea, în perioada 2015-2018 a fost selecţionerul reprezentativei U21 a României.







Dulca va debuta în funcţie pe 22 februarie, când va avea loc meciul cu Croaţia, în deplasare, din preliminariile Campionatului European din 2022. Meciul trebuia să aibă loc pe 1 decembrie, dar în urma depistării a două cazuri de COVID-19 în cadrul delegaţiei care urma să facă deplasarea în Croaţia, naţionala feminină nu a primit acordul de a părăsi ţara. Întreg lotul şi staff-ul tehnic au intrat în carantină, cu posibilitate de retestare după 7 zile, fiind consideraţi contacţi direcţi ai celor doi infectaţi. În urma prezentării acestor argumente la UEFA, s-a decis reprogramarea partidei.







Dacă nu va pierde în Croaţia, România va încheia grupa pe locul al treilea şi va fi în urna a treia la tragerea la sorţi pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2023, găzduită de Australia şi Noua Zeelandă. În clasamentul Grupei H a preliminariilor, pe primul loc a încheiat Belgia, cu 21 puncte, urmată de Elveţia, 19 puncte, România este a treia, cu 9 puncte, Croaţia a patra, cu 7 puncte, iar Lituania este ultima, fără vreun punct.