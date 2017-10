Cristian Chivu se retrage după o carieră de excepţie

Cristian Chivu se retrage după o carieră de excepție

Fostul căpitan al echipei naționale Cristian Chivu și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist la 33 de ani, informează Mediafax, după o carieră marcată de numeroase succese, care au culminat cu câștigarea Ligii Campionilor cu Internazionale Milano în 2010, dar și de accidentări.Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reșița, și și-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reșița în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reșițeană el a fost antrenat o perioadă și de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 și câștigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației. Deși a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundașul a preferat să semneze cu Internazionale Milano, echipă alături de care a câștigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar și Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când "nerrazzuri" erau antrenați de portughezul Jose Mourinho."Am ajuns să joc la clubul la care era tata antrenor, la CSM Reșița, într-o atmosferă pe care o consideram ușor ostilă și pe care de abia mai târziu am înțeles-o. Niciodată tata n-a vrut ca eu să fiu băgat în seamă la echipă pentru că eram baiatul lui Chivu. Îl judecam, îl acuzam cumva atunci, în sinea mea, pentru că mă trata cu indiferență, se purta cu mine mai rece decât cu ceilalți jucători. Cerea mult și eu făceam tot posibilul să-i arăt că sunt bun. Îmi aduc aminte că am întrebat-o pe mama, după ce am mai crescut, după ce tata a murit, de ce nu mi-a spus niciodata mie, direct, că am talent la fotbal, de ce nu m-a încurajat mai mult. Cred că mi-am răspuns singur la întrebarea asta după o vreme. Răceala lui de atunci m-a îndârjit și mai mult să arăt ce pot, m-a făcut să muncesc, ceea ce nu știu dacă s-ar fi întâmplat dacă eram cocoloșit și favorizat. Talentul fără muncă nu duce nicăieri, îmi dau seama acum. Cred ca aș fi rămas un veșnic «băiat cu potențial» dacă n-aș fi avut ceva de demonstrat în primul rând mie și în al doilea rând tatălui meu, dacă pe vremea când eram la Reșița tata nu ma trimitea cu tramvaiul acasă, în timp ce el pleca cu mașina, deși plecam de la stadion în același timp… Știu și simt că a avut mereu încredere în mine. N-a mai apucat să mă vadă mai departe de Reșița. Aveam 17 ani când a murit", scria Chivu pe site-ul său personal.Căpitanul naționalei a mai povestit cum s-a trezit la 18 ani, la Ajax, singur într-o țară străină, într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni. "Un vârtej de evenimente, de situații, de emoții. M-am trezit la 18 ani că eram fundaș la Ajax Amsterdam, singur într-o țară străină, într-un oraș în care nu cunoșteam pe nimeni, locuind la hotel, departe de familia mea și de tot ce-mi era cunoscut. Am resimțit singurătatea în prima jumătate de an la Amsterdam. Era destul de greu să-mi fac prieteni în condițiile în care eu nu vorbeam olandeza și ne înțelegeam doar în engleză așa că de cele mai multe ori mă trezeam în camera de hotel încercând să-mi omor timpul jucând cărți de unul singur sau bântuind pe internet. M-am adaptat treptat, am învățat olandeza la cursurile săptămânale la care ne trimitea echipa, am reușit să mă mut la casa mea, am ajuns căpitan de echipă - fundaș central… Au fost patru ani frumoși în care m-am îndrăgostit de orașul Amsterdam și de locuitori, de stilul lor de viață", spune românul încă extrem de iubit în Olanda.Ajuns în Italia, Chivu a învățat italiana rapid, apreciind că acomodarea a fost mai ușoară, deoarece avea deja "obișnuința" vieții în străinătate. Și a continuat în Italia, trecând la multipla campioană Internazionale Milano, cu care a reușit să câștige cele mai multe titluri.În echipa națională, jucătorul a debutat în 1999, el fiind considerat liderul generației sale. A participat cu naționala României la Campionatele Europene din 2002 și 2008. În 21 mai 2011, Chivu și-a anunțat retragerea din naționala României, după 75 de meciuri și trei goluri, motivându-și decizia prin faptul că nu poate fizic să facă față și echipei de club și primei reprezentative.La începutul anului 2010, Cristian Chivu a trecut prin momente de groază, după ce a suferit o fractură craniană la un meci din campionat. El a fost operat și de atunci a evoluat cu o cască de protecție.La 31 ianuarie, fostul impresar Victor Becali anunța că fostul căpitan al echipei naționale Cristian Chivu își va rezilia contractul cu Internazionale Milano și se va retrage din activitatea de fotbalist profesionist."Cristian Chivu are probleme medicale și dorește să-și încheie activitatea de jucător. În zilele următoare își va rezilia contractul cu Inter. Decizia lui cred că este definitivă, pentru că susține că nu mai poate continua să joace. Nu este vorba de o negociere pentru a rezilia contractul, pur și simplu se va întâmpla. În niciun caz nu se pune problema să mai continue la o echipă din țară. Motivele retragerii sunt problemele medicale și e clar că nu mai poate să mai joace nicăieri", a declarat atunci Victor Becali.Fundașul a decis să se retragă după ce nu s-a refăcut complet în urma unei accidentări suferite în august 2012, la o partidă cu Hajduk Split, din play-off-ul Ligii Europa. El a suferit o luxație la un deget de la piciorul drept și a fost operat de două ori. Chivu a revenit pe teren la 18 decembrie 2012, într-un meci din Cupa Italiei.Deoarece problemele sale la degetul piciorului drept au continuat, Chivu a fost operat din nou de două ori, prima intervenție chirurgicală având loc la Miami, la 21 august 2013, și a doua în februarie, tot în SUA. Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013.Cristian Chivu este căsătorit din 2008 cu fosta prezentatoare TV Adelina Elisei, cei doi având două fiice, Natalia, născută în 2009 și Anastasia, născută în 2010.Chivu vorbește olandeză, engleză și italiană, a fost desemnat de trei ori fotbalistul român al anului (2000, 2002 și 2009) și a fost inclus în echipa UEFA a anului 2002.Luni, după ce site-ul oficial al Inter Milano a anunțat rezilierea contractului de comun acord, Chivu a postat un mesaj pe Facebook în care spune că a intrat în lumea fotbalului ca un visător cu multe ambiții și o părăsește cu câteva fire albe, jucătorul aducându-i totodată un omagiu tatălui său, care ar trebui să fie mândru de el."Am intrat în această lume tânăr, în liniște, visător și plin de ambiție și ies cu ceva fire albe, multe cicatrici și cu convingerea că inima mea e la locul ei chiar, daca am pus-o de fiecare dată la dispoziția echipelor la care am jucat. Tată, sper ca ești mândru de omul care am devenit. Este sfârșitul unei călătorii… și începutul, pentru restul vieții mele!!!", a afirmat Cristian Chivu.