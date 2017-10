Cristian Brănescu, un antrenor pentru Divizia Naţională

Cu o nouă conducere tehnică, echipa de rugby Constructorul-Cleopatra vizează promovarea

Cristian Brănescu, un antrenor pentru Divizia Națională

Cristian Brănescu este noul antrenor al echipei de rugby Constructorul-Cleopatra, participantă în campionatul Diviziei A, tânărul tehnician având drept obiectiv promovarea în Divizia Națională. Zi importantă, sâmbătă, pentru rugby-ul constănțean. Echipa Constructorul-Cleopatra abordează sezonul 2007 / 2008 cu gânduri mari, la capătul „tunelului" fiind accesul în eșalonul de elită. Primul pas a fost făcut prin stabilirea componenței băncii tehnice. Astfel, Cristian Brănescu a fost instalat antrenor principal, secund fiind Marian Nache. Practic, s-a făcut rocada în tandemul ce a adus pe litoral, vara aceasta, medaliile de bronz în campionatul național al juniorilor sub 19 ani. Lotul de 30 de jucători pe care cei doi tehnicieni îl vor avea la dispoziție va fi definitivat în cursul acestei săptămâni. Nucleul principal va fi format din cei 13 rugbiști de la Cleopatra, care au terminat junioratul, șase din „garda veche" a Constructorului, cinci de la RCJ Farul (care nu mai intră în vederile lui Leodor Costea), patru de la LPS „Nicolae Rotaru" CSS, plus trei noi achiziții, de la CSS Gura Humorului. „Dorim să facem o echipă de valoare, profesionistă și educată, după modelul marilor cluburi din străinătate. Jucătorii noștri se vor axa pe două direcții: rugby și școală. Am acordat votul de încredere unui antrenor tânăr. Brănescu are șansa de a își trece pe cartea de vizită o mare performanță - promovarea în Divizia Națională, pentru că acesta este obiec-tivul. Constanța merită două formații în primul eșalon al sportului cu balonul oval românesc", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan. Buget în valoare totală de 400.000 lei Pentru a urca în DN, echipa va beneficia de un buget în valoare totală de 400.000 lei. Președinte de onoare al clubului este comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul șefului IPJ Constanța, iar președinte al secției de rugby - Nicolae Moraru. Sâmbătă seară, la Hotel Malibu din Mamaia, jucătorii și antrenorii au fost prezentați conducerii clubului.