Cristian Brănescu: „Trebuie să ne vedem lungul nasului“

Dacă RCJ Farul are asigurat accesul în play-off, cealaltă echipă constănțeană participantă în Divizia Națională de rugby, Constructorul-Cleopatra, trebuie să tragă din greu pentru a se califica în faza secundă a campionatului. La prima prezență în eșalonul de elită al rugby-ului românesc, Constructorul-Cleopatra are drept principal obiectiv menținerea în divizie și, dacă se poate, calificarea în play-off. Victoriile cu RCM Timișoara (24-6, acasă) și RC Bârlad (18-14, în deplasare) au generat optimism în tabăra constănțeană, însă unul rezervat, mai ales că urmează un meci extrem de dificil, la Iași, cu Poli. „Trebuie să ne vedem lungul nasului. Suntem o echipă fără experiență, important este să rămânem în Divizia Națională. Dacă vom accede în play-off, cu atât mai bine. Am reușit să câștigăm două partide, iar cea de la Iași va cântări mult în economia seriei. Sunt realist și cred că șansele sunt de 65%-35% în favoarea gazdelor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Constructorului-Cleopatra, Cristian Brănescu. Rugbiștii își urmează programul de pregătire în vederea întâlnirii de la Iași, din etapa a patra a DN, programată sâmbătă, 1 noiembrie. Pentru acest joc, tehnicienii din „Badea Cârțan” se vor putea baza și pe Ciucă și Croitoru, dar este posibil ca și alți sportivi, dintre cei accidentați, să fie recuperați în timp util. La antrenamentul de luni seară, alături de trio-ul Cristian Brănescu - Marian Nache - Gheorghe Florea, a asistat și fostul internațional al Farului, Nicu Brănescu. Campion național sub comanda profesorului Mihai Naca, el s-a sfătuit cu fratele său și cu ceilalți antrenori, exprimându-și admirația pentru proiectul derulat la club. Domiciliat în Franța, Nicu s-a întors pe litoral dintr-un trist motiv: decesul mamei sale. De altfel, jucătorii sunt deciși să facă un meci mare la Iași și să câștige pentru antrenorul lor. Echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” CSS a obținut un succes categoric, scor 29-0, în întâlnirea cu Gens Cluj, disputată pe teren propriu, în runda a patra a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. LPS a urcat pe locul trei în clasament, cu nouă puncte, în urma Colegiului Național „Aurel Vlaicu” (15 p) și a Metrorex-ului (12 p). Etapa viitoare (duminică, 2 noiembrie), LPS va juca, în deplasare, cu CSS Unirea Iași.