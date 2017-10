Rugby: schimbare pe banca tehnică a „marinarilor“

Cristian Brănescu, noul antrenor al RCJ Farul

Începând de vineri, echipa de rugby RCJ Farul Constanța are, în mod oficial, un nou antrenor: Cristian Brănescu. „Francezul“ îl înlocuiește pe Mircea Paraschiv, care, după ratările din sezonul trecut, și-a dat demisia. Conducerea clubului RCJ Farul nu a trecut cu vederea eșecurile din stagiunea precedentă: locul trei (din, practic, trei) în campionat și eliminarea în sferturile de finală ale Cupei României. În consecință, i-a aprobat demisia antrenorului Mircea Paraschiv, locul acestuia fiind luat de Cristian Brănescu. În vârstă de 42 de ani, Brănescu este unul dintre foștii rugbiști importanți ai Farului, campion național în sezonul 1994 / 1995. Ca jucător, a mai fost legitimat la echipe din „Hexagon” (de aici, porecla de „Francez”), iar ca antrenor, a mai pregătit echipele Constructorul-Cleopatra și CSM București. În calitate de tehnician al formației din Capitală, a produs Farului multe clipe grele, învingând-o în Cupa României și la rugby în 7. „Am semnat un contract valabil pe două sezoane. Obiectivul, în prima fază, este constituirea unui lot competitiv și a unui staff puternic și împreună să luptăm pentru câștigarea titlului național. Farul înseamnă enorm pentru mine și vreau să-i reaprindem spiritul. Când am început acest sport, am visat să joc pentru Farul, iar când am devenit antrenor, primul vis a fost să antrenez la un moment dat această echipă. Acum, visul mi s-a îndeplinit. Sper să reușim în tot ceea ce ne propunem. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care au avut încredere în mine. De asemenea, vreau să îi mulțumesc, și pe această cale, președintelui CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, care mi-a dat șansa să mă formez ca antrenor”, a declarat Cristian Brănescu. Negocieri pentru Munteanu, Petreanu și Zapan În ceea ce privește componența lotului, noul antrenor al „marinarilor” a precizat că Farul se va despărți de câțiva jucători, precum Uchava, Bulgac sau Tudosa, care nu pot face față cerințelor, iar veteranului Marian Dumitru i se va propune o funcție în conducerea tehnică. La capitolul sosiri, este foarte probabilă revenirea (de la CSM București) jucătorilor Cristian Munteanu, Bogdan Petreanu și Petre Zapan. De asemenea, conducătorii clubului din str. Primăverii poartă negocieri și cu alți jucători străini de valoare și internaționali români. Momentan, o parte dintre componenții lotului sunt plecați în orașele lor natale, în timp ce constănțenii se antrenează la stadion. Reunirea lotului va avea loc în data de 10 ianuarie. Până atunci, Brănescu va întocmi programul de pregătire de iarnă (cantonament, meciuri amicale). Cui servește secretomania? Incredibilă atitudinea staff-ului administrativ al Farului, care a ținut la secret (cel puțin pentru „Cuget Liber”) conferința de presă de la stadion. În condițiile în care la eveniment au fost prezenți și președintele clubului, Cristinel Dragomir, și președintele Asociației Județene de Rugby, Florian Constantin, și directorul executiv al DJST, Elena Frîncu, iar subiectul întâlnirii îl reprezenta instalarea noului antrenor principal, niciun reprezentant al Farului nu s-a deranjat să anunțe redacția despre conferință. Cui servește secretomania? Oare cititorii „Cuget Liber” nu au dreptul de a fi informați? Să fie vorba doar despre o scăpare, un „scurt-circuit” organizatoric? Sau de un semnal din partea unora care nu suportă să fie criticați?