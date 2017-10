Revenit de la Delta Tulcea

Cristi Pantelie a jucat bine la Farul încă din primul amical

Remarcat în amicalul Farului cu Delta Tulcea, Cristian Pantelie este un tânăr tulcean care nu a împlinit încă 24 de ani și care nu vrea să lase să-i scape șansa de a respira aerul Ligii 1. Chemat de Farul de la Delta Tulcea, la startul pregătirii de iarnă, alături de Mățel, Larie și Emil Nanu, Cristian Pantelie a fost titular, ca mijlocaș dreapta, în primul amical al „rechinilor”, chiar cu echipa la care fusese împrumutat. Un gol, o altă ocazie mare, travaliu pe întreaga bandă dreaptă și apariții, surprinzătoare și periculoase, și în alte zone. Acestea au fost realizările lui Cristi din meci, unul reușit pentru el. Modest, jucătorul nu se îmbată însă cu apă rece, declarând, pentru „Cuget Liber”, că „a fost o simplă partidă de pregătire, primul meu meci alături de băieți și cred că era loc de mai bine. În partidele viitoare, sper să mă descurc și mai bine”. Prezența lui Pantelie la Farul și perspectiva de a juca în premieră în Liga 1 îl bucură mult pe fotbalistul de 24 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 22 aprilie a.c.). „E nevoie de mai multă muncă ca până acum. Dacă aș ajunge în primul eșalon, ar fi o realizare pentru mine, un pas înainte, dar nu m-aș mulțumi cu atât, vreau cât mai multe realizări”, s-a arătat hotărât Cristi. Născut în județul Tulcea, la Babadag, unde a început și fotbalul și unde locuiește, Pantelie (1,82 m - 74 kg) a venit prima dată la Farul cu câțiva ani în urmă, remarcat la un meci amical Farul - Babadag, echipă care juca în „județ” atunci. „Am început să joc fotbal la Babadag. Pe perioada junioratului, am ajuns și la Dinamo, unde am rămas mai mult de un an, după care m-am întors acasă, evoluând în Campionatul Județean. După amicalul cu Farul, al cărei antrenor era Ion Marin, am fost adus la Constanța. M-am pregătit cu echipa mare și am evoluat în amicale, prinzând trei antrenori, Ion Marin, Petre Grigoraș și Mihai Stoichiță, dar în partidele oficiale am jucat la Farul II, în Divizia D. Am mers apoi la Delta Tulcea, cu care am avut două promovări la rând, din C în B și din B în A. După ce antrenorul Constantin Gache a venit la Farul, eu am plecat la CS Ovidiu, jumătate de an, iar apoi, când s-a întors la Tulcea, profesorul m-a adus și pe mine la Delta”, ne-a povestit Pantelie cariera sa de până acum. A dat cinci goluri în tur Cu excepția a patru meciuri, în care a fost accidentat, Pantelie a evoluat, titular, în toate partidele susținute de Delta Tulcea în 2008, în turul Ligii a II-a, titular, înscriind și cinci goluri. „Cel mai mult am jucat atacant, alături de Emil Nanu, în sistemul 3-5-2. Profesorul Gache m-a mai distribuit și mijlocaș, pe ambele benzi, dar rar. La Farul II, au fost însă partide în care am evoluat și ca mijlocaș central”, ne-a declarat Cristi. E însurat de un an Cristi Pantelie s-a însurat la 23 de ani, în 2008, cu o tânără, Lavinia, de aceeași vârstă cu el, originară din Baia, o localitate apropiată de Babadag. „Soția mea e microbistă înfocată. Nu a ratat niciun meci pe care l-am jucat cu Delta”, ne-a spus Cristi, care provine dintr-o familie cu trei copii, mai având două surori. Îl admiră pe Dejan Rusmir De la Farul, Pantelie admiră în mod deosebit jocul lui Dejan Rusmir, pe care l-a adăugat pe lista fotbaliștilor săi favoriți, alături de Raul și Van Nistelrooy. Cristi este foarte bun prieten cu Emil Nanu, colegul său de cameră din cantonament. I-ar plăcea să poarte numărul 22 „Trag tare cu dreptul, mă descurc bine la jocul de cap și am viteză. Mai trebuie să lucrez însă la jocul cu stângul”, se descrie Pantelie. La Delta, a jucat cu numărul 9. Îi este indiferent ce va purta de acum încolo (5-ul cu care a evoluat în amicalul de sâmbătă a fost ales aleatoriu), dar i-ar plăcea să joace cu 22 (ziua sa de naștere).