Cristi Şchiopu s-a înţeles cu Farul

Cristi Șchiopu s-a înțeles cu Farul

Mircea Crainiciuc, președintele executiv al FC Farul, a declarat, aseară, pentru „Cuget Liber”, că fundașul central Cristi Șchiopu a căzut de acord cu clubul. „Ne-am înțeles. Încă nu am sem-nat nimic, dar Șchiopu e 99% al Farului. Când va semna, va fi 100%. Avem nevoie de experiența lui Cristi. Cristocea mai are două oferte mult mai avantajoase decât ce-i propune Farul, dar am promisiunea de la el că va rămâne în Constanța. În acest moment, transferul e rezolvat 70%”, a spus Crainiciuc. Al treilea fost farist, Cosmin Pașcovici, va fi verificat în continuare. „Pașcovici încă este în probe. E un tânăr care promite și îl ținem în teste încă o săptămână, două”, a glumit Crainiciuc.