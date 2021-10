Credit tineretului! HC Dobrogea Sud a spulberat Vasluiul şi rămâne în „coasta” lui Dinamo

Victorie scontată şi spectacol făcut de HC Dobrogea Sud la Sala Sporturilor, în partida cu CSM Vaslui, contând pentru etapa a opta a Ligii Naţionale de handbal masculin. „Delfinii” s-au impus la o diferenţă de şapte goluri, iar pe final, antrenorii Constanţei au dat credit total tineretului.După o primă repriză echilibrată, încheiată cu un avantaj minim, 12-11, jucătorii antrenaţi de Djordje Cirkovic şi George Buricea s-au desprins pe tabelă şi le-au oferit fanilor spectacolul aşteptat. După pauză, s-a făcut repede 15-11, iar la jumătatea reprizei secunde, Constanţa conducea deja cu 24-16. A fost momentul în care tehnicianul sârb le-a dat credit tinerilor, iar infuzia de entuziasm s-a simţit imediat: goluri spectaculoase, faze rapide şi două aeriene care au ridicat suporterii în picioare. Scor final, 31-24 pentru HC Dobrogea Sud, care îşi trece astfel în palmaresul stagiunii a şasea victorie în opt etape.HC Dobrogea Sud: Vasile / Preda - Andrei 5 goluri (1x7m), Chikovani 4, Ilie 4, Stankovic 4 (1), Buvinic 4, Caba 4, Susanu 3, Nikolic 2, Ştefan 1, Vegar, Nistor, Loghin, Stănescu, Bruj.„Era important să luăm trei puncte. Am început meciul cu multe greşeli. Am fi vrut să le dăm mai mult timp tinerilor. Au fost doar 15 minute la final, dar în care am arătat cel mai bine. Era momentul să vină o pauză. O să avem o săptămână liberă, facem un refresh, ca să reîncepem mai tare”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul principal Djordje Cirkovic.Iată şi alte rezultate înregistrate în partidele rundei: CSM Focşani - CSM Bacău 34-29, Politehnica Timişoara - CS Dinamo Bucureşti 29-33, CSU din Suceava - CSM Alexandria 29-27, HC Buzău - Potaissa Turda 31-35.Meciul Universitatea Cluj - CS Minaur Baia Mare se va disputa miercuri, 27 octombrie, de la ora 18.00.În clasament, pe prima poziţie se află CS Dinamo, cu 24 puncte, urmată de HC Dobrogea Sud (19 p), Steaua (18 p), Potaissa Turda (18 p) şi CSM Focşani (16 p).Liga Naţională se întrerupe timp de două săptămâni, pentru a face loc acţiunilor echipelor naţionale din calendarul EHF.Patru jucători de la HC Dobrogea Sud au fost convocaţi la loturile reprezentative ale ţărilor lor: Daniel Vasile, Ionuţ Nistor (România), Irakli Chikovani (Georgia) şi Marin Vegar (Bosnia-Herţegovina).XXXMoment trist pentru familia handbalului românesc. Profesorul Liviu Ceauşu, cel ce a fost director al LPS Braşov, antrenor şi coordonator al secţiei de handbal, a încetat din viaţă.„Pasionat de profesia sa, Liviu Ceauşu şi-a dedicat viaţa handbalului, sport pe care l-a iubit atât de mult. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Handbal.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud