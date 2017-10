„Cred că s-au dat bani ca iranianul să câştige”

Boxerul Ionuț Gheorghe spune că a fost furat la Mondiale:

„Cred că s-au dat bani ca iranianul să câștige”

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul constănțean Ionuț Gheorghe, de la CS Farul (antrenori, Ilie Dascălu, Mihai Constantin și Marcelică Tudoriu) a declarat, pentru agenția NewsIn, că a fost nedreptățit de arbitraj în meciul cu iranianul Morteza Sepahvand, din optimile Campionatului Mondial de la Chicago (SUA). „Puteam obține o medalie. Iranianul trebuia descalificat, pentru că mi-a spart arcada, dar arbitrul s-a făcut că nu vede. Cred că am pierdut și din cauza incidentului cu furtul, dar și pentru că iranianul are spate. Cred că s-au dat și bani pentru ca el să câștige acest meci", a declarat Ionuț Gheorghe. Constănțeanul a mai spus că era conștient că, dacă nu îl punea la podea pe iranian, nu putea câștiga, orice ar fi făcut. „Vedeam scorul la pauză și îmi dădeam seama că mă fură. Când iranianul a fost declarat învingător, toată sala țipa, oamenii huiduiau ca la nebuni, dar degeaba", a dezvăluit Gheorghe. Contrazis de Rudel Obreja Spusele boxerului de la Farul nu sunt susținute însă și de președintele federației române, Rudel Obreja, care nu crede că Ionuț a fost furat. „A fost o partidă strânsă și nu trebuie să căutăm vinovații acestei înfrângeri în rândul arbitrilor", a spus Obreja. În ciuda înfrângerii de la Chicago, Ionuț rămâne optimist în privința accederii la Olimpiadă. „De calificat mă voi califica, pentru că mai sunt turnee, dar cel mai rău îmi pare că nu am luat o medalie la Campionatul Mondial, chiar simțeam că sunt în formă", a declarat boxerul.