Covid-19 hărţuieşte lumea sportului. Viorel Filimon şi Larisa Iordache, infectaţi cu noul virus

Virusul Covid-19 a bulversat lumea sportului. Numărul cazurilor de infectare a „explodat” în ţara noastră, iar printre ultimele victime se numără antrenorul lotului naţional feminin de tenis de masă al României, constănţeanul Viorel Filimon, şi campioana europeană la gimnastică Larisa Iordache.Antrenorul lotului naţional feminin de tenis de masă al României, Viorel Filimon, este internat la Spitalul Municipal din Constanţa, după ce a fost depistat pozitiv la testul pentru virusul Covid-19. Reputatul tehnician a participat, recent, la un turneu în Germania şi se pare că acolo ar fi fost infectat.„Viorel Filimon a participat, în prima jumătate a lunii octombrie, la Top 10 Europe, o competiţie puternică, organizată în Germania. A revenit în ţară pe 12/13 octombrie, apoi a fost prezent la Campionatele Naţionale de la Buzău. Urma să plece, împreună cu Bernadette Szocs, la un turneu în China, motiv pentru care şi-a făcut testul pentru Covid-19. Din păcate, testul a ieşit pozitiv şi a trebuit să se interneze în spital”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea Elena Sebe, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.„Din câte am înţeles, starea sa de sănătate nu este prea bună. Îi dorim domnului Filimon însănătoşire grabnică, îl aşteptăm să se reîntoarcă pe cât de repede posibil în sala de antrenamente”, a transmis, la rândul său, directorul Clubului Sportiv Farul Constanţa, Sorin Başturea.O gimnastă aterizează mereu în picioare!Moment delicat şi pentru gim-nasta Larisa Iordache, care, după ce îşi anunţase revenirea în activitatea competiţională după o pauză de trei ani, a trebuit să intre în izolare pentru două săptămâni, fiind depistată infectată cu virusul Covid-19.„Gimnastica m-a învăţat să fiu o persoană... pozitivă! Aşteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani, unde trebuia să concurez pentru prima dată după trei ani. Pregătită, cu ambiţie şi multă determinare alături de antrenorii mei. Eram gata să mă ridic, să lupt pentru visul meu! Aşa voi face şi acum... după un test pozitiv la Covid-19.M-am izolat acasă pentru două săptămâni, pentru a rămâne sănătoasă şi pentru a reveni în parametrii normali, pentru a-mi putea relua pregătirea liniştită. Mă simt bine, am o stare generală fără simptome grave, simt doar o mică răceală pe care o voi trata aşa cum mi-a recomandat medicul”, a transmis Larisa Iordache.„Îmi pare foarte rău pentru această veste... ajunsesem în formă, gata de a arăta tot ce am muncit în aceste ultime luni. Viaţa mi-e un pic dată peste cap. Dar o gimnastă ştie cum să se dea peste cap şi să aterizeze în picioare, nu?!”, a adăugat gimnasta.În vârstă de 24 de ani, multiplă campioană europeană şi viceca-mpioană mondială, Larisa Ior-dache a suferit o ruptură de ten-don ahilian stâng la Mondialele din 2017, de la Montreal, fiind nevoită să se opereze de trei ori. Ea urma să participe la Campionatele Naţionale de la Ploieşti, programate în perioada 17-19 noiembrie.